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Бизнес

ВТБ получил две награды в премии "Best for Life Design Award"

28 октября 2022 15:18  [97] Бизнес

В номинации "Пользовательский интерфейс" высшую награду получил интернет-банк для юридических лиц ВТБ Бизнес. Премию за "Мобильное приложение" присудили мобильному банку ВТБ Бизнес Lite.

Премия вручается за лучшие проекты промышленного и продуктового дизайна, визуальных коммуникаций, объединяет экспертов профессиональной деловой среды, архитектуры, дизайна и привлекает внимание общественности к достижениям в данной среде.

"В цифровых каналах удобный интерфейс становится одним из самых важных элементов для легкого и простого использования клиентами. Мы не только разработали визуально привлекательный дизайн интернет-банка ВТБ Бизнес и мобильного приложения ВТБ Бизнес Lite, но и сделали его интуитивно понятным, чтобы облегчить выполнение ежедневных бизнес-задач для пользователей. Мы благодарны за признание профессионального сообщества и продолжим улучшать работу наших дистанционных каналов, развивая цифровую экосистему для ведения бизнеса", – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Пользователям интернет-банка ВТБ Бизнес доступно более 50 банковских и небанковских продуктов для старта, развития бизнеса и оптимизации бизнес-процессов. Среди них: проведение расчетов, оформление депозитов, получение кредитов для бизнеса онлайн, цифровые продукты и онлайн-сервисы для импортеров и экспортеров, оформление банковских гарантий и многое другое. Представленные услуги и сервисы позволяют клиентам перевести большинство операций в онлайн-режим и экономить свое время, не отрываясь на рутинные операции.

В мобильном банке для предпринимателей ВТБ Бизнес Lite упрощено выполнение повседневных операций и реализованы самые востребованные сервисы и продукты: платежи, запрос выписки, переводы между собственными счетами, выставление счета, заказ справок, обмен валюты, открытие депозита, оформление кредита, подключение бизнес-сервисов и многое другое. С помощью уникальной для рынка виджетной структуры пользователи приложения могут персонализировать главную страницу под свои потребности.

Подробности об интернет-банке ВТБ Бизнес и мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite на сайте ВТБ.

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Теги:
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