Более 200 молодых специалистов АПЗ перенимают трудовой опыт от наставников Общество

Фото: Александр Барыкин

По данным отдела кадров Арзамасского приборостроительного завода на 21 октября 2022 года, наставники закреплены за 204 молодыми специалистами АПЗ.

Наталья Боронина, слесарь-сборщик авиационных приборов 6 разряда цеха №49 АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АПЗ), передает свой трудовой опыт и знания молодым работникам. За два года она обучила четверых.

За плечами Натальи 6-летний опыт работы на АПЗ, за это время она полностью освоила профессию и поняла, что может делиться умениями с молодежью.

Наставник знакомит молодого рабочего с производством, рассказывает о должностных обязанностях, учит изготавливать продукцию соответствующего качества.

"Начинаем с азов: показываю, как собирать деталь в соответствии с технологической документацией. Молодой специалист смотрит за моими действиями, если что-то непонятно, задает вопросы. Затем уже на практике осваивает различные операции, а я контролирую процесс, постоянно находясь рядом".

Своего подопечного наставник сопровождает в течение полугода.

"Во время подготовки к аттестации вместе с начинающим слесарем-сборщиком, технологом и начальником БТК прорабатываем вопросы, выявляем пробелы в знаниях и восполняем их. И мне в работе это помогает: технологии, стандарты качества, стандарты предприятия всегда свежи в памяти".

Елизавета Цыганова, слесарь-сборщик цеха №49:

"На АПЗ я 3 месяца, на прошлой неделе прошла первую аттестацию, сильно волновалась, но Наталья всегда была рядом, поддерживала. С наставником быстро нашла общий язык, она мне не просто помогла освоить профессию на практике, но и познакомила с коллегами, рассказала о заводе и цехе. Первое время даже сориентироваться на такой большой территории было трудно, и Наталья везде меня провожала и подсказывала. Большое спасибо! Во многом благодаря ей я полюбила завод".