Дума Дзержинска объявила конкурс на лучшую новогоднюю ёлочную игрушку Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Лучшие работы украсят новогоднюю елку в здании Думы Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба думы.

В конкурсе могут принять участие дети, начиная с дошкольного возраста до учеников 11 классов. Желающим нужно будет предоставить на конкурс работу в одной из номинаций: "Самая оригинальная новогодняя ёлочная игрушка", "Лучший новогодний персонаж", "Новогодняя ёлочная игрушка – символ 2023 года".

Оценивать игрушки и подводить итоги конкурса будет жюри во главе с председателем городской Думы Викторией Николаевой.

"Создание новогодних игрушек приносит и ребятам, и взрослым самые добрые эмоции, которые сохраняются в памяти, дарят тепло и предчувствие волшебного праздника. Будем с нетерпением ждать игрушек, чтобы украсить нашу ёлку", - сказала Виктория Николаева.

В состав жюри включены депутаты и сотрудники аппарата городской Думы, представители общественности.

Конкурс проводится с 14 ноября по 15 декабря 2022 года.

В каждой номинации будут определены призеры в трех возрастных категориях, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места.

Ребята, победившие в конкурсе, получат награды Думы и ценные призы. Конкурсные работы вместе с сопроводительными документами можно принести в рабочие дни до 5 декабря в приемную своего депутата по округу.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте городской Думы Дзержинска (https://www.dumadzr.ru/index.phpid_page=6&id_catalog=6543).