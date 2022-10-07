Нацпроекты — людям
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
30 октября 2022 09:15  [2] Нижегородцев приглашают написать Большой этнографический диктант
29 октября 2022 19:48  [289] Новая остановка появилась в расписании поезда Нижний Новгород - Казань
29 октября 2022 13:20  [352] УФНС Нижегородской области запускает новый сервис для налоговой поддержки мобилизованных
28 октября 2022 18:12  [549] Дом народного единства организовал в Нижегородской области 58 пунктов по поддержке мобилизованных и их семей
28 октября 2022 17:38  [573] Замгубернатора Петр Банников открыл муниципальное пожарное депо в Краснооктябрьском районе
28 октября 2022 16:43  [374] Интернет-приёмную адвоката создали при ГУ МВД Нижегородской области
28 октября 2022 16:38  [419] Директор нижегородской компании "ЭКВИНТ" Александр Бойко стал участником конкурса "Лидеры Возрождения"
28 октября 2022 16:24  [519] Набережную Гребного канала и ул.Родионова частично перекроют в связи с прокладкой газопровода
28 октября 2022 16:04  [235] Дума Дзержинска объявила конкурс на лучшую новогоднюю ёлочную игрушку
28 октября 2022 15:53  [494] Синоптики предупредили о резком похолодании и снеге с 31 октября
Общество

Нижегородцев приглашают написать Большой этнографический диктант

30 октября 2022 09:15  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Жителей Нижегородской области приглашают стать участниками Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". В этом году традиционное мероприятие пройдет с 3 по 8 ноября как в очном, так и в дистанционном формате.

Организатором диктанта выступает Федеральное агентство по делам национальностей, в Нижегородской области акцию проводит региональное министерство образования, науки и молодежной политики.

Как напомнили в ведомстве, этнографический диктант призван привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих нашу страну. Мероприятие способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации, а также повышению уровня этнографической грамотности населения.

К ежегодной акции присоединяются люди разного возраста, образования и вероисповедания. В прошлом году диктант написало более 2,5 миллиона человек из 95 стран мира, в том числе около 100 тысяч нижегородцев.

Рабочие языки диктанта – русский, английский и испанский. Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов, для участников старше 16 лет – из 30 вопросов (20 общих, и 10 уникальных для каждого субъекта России). Сам диктант длится 45 минут.

3 ноября очный диктант пройдет в Центральной городской детской библиотеке им. А.М. Горького» (Нижний Новгород, ул. Ефремова, д. 2) и Дзержинском техническом колледже (Дзержинск, пр. Ленина, д. 53). Начало мероприятия – в 10.00.

Ответить на вопросы диктанта в онлайн-формате можно с 3 по 8 ноября на сайте: www.miretno.ru. До 11 ноября 2022 года правильные ответы на задания диктанта будут также опубликованы на сайте.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Диктант
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph