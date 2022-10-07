Нижегородцев приглашают написать Большой этнографический диктант Общество

НИА "Нижний Новгород"

Жителей Нижегородской области приглашают стать участниками Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". В этом году традиционное мероприятие пройдет с 3 по 8 ноября как в очном, так и в дистанционном формате.

Организатором диктанта выступает Федеральное агентство по делам национальностей, в Нижегородской области акцию проводит региональное министерство образования, науки и молодежной политики.

Как напомнили в ведомстве, этнографический диктант призван привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих нашу страну. Мероприятие способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации, а также повышению уровня этнографической грамотности населения.

К ежегодной акции присоединяются люди разного возраста, образования и вероисповедания. В прошлом году диктант написало более 2,5 миллиона человек из 95 стран мира, в том числе около 100 тысяч нижегородцев.

Рабочие языки диктанта – русский, английский и испанский. Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов, для участников старше 16 лет – из 30 вопросов (20 общих, и 10 уникальных для каждого субъекта России). Сам диктант длится 45 минут.

3 ноября очный диктант пройдет в Центральной городской детской библиотеке им. А.М. Горького» (Нижний Новгород, ул. Ефремова, д. 2) и Дзержинском техническом колледже (Дзержинск, пр. Ленина, д. 53). Начало мероприятия – в 10.00.

Ответить на вопросы диктанта в онлайн-формате можно с 3 по 8 ноября на сайте: www.miretno.ru. До 11 ноября 2022 года правильные ответы на задания диктанта будут также опубликованы на сайте.