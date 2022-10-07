Жителей Нижегородской области приглашают на вебинар по налоговой реконструкции Экономика

ФНС России 3 ноября проведет вебинар на тему "Вопросы, возникающие при применении налоговой реконструкции". В мероприятии могут принять участие и жители Нижегородской области.

Главным спикером выступит начальник правового управления ФНС России Виталий Званков.

На вебинаре участники узнают о развитии судебных подходов в текущее время, проблемах, возникающих при реконструкции, а также о том, на что нужно обратить внимание при оспаривании доначислений по ст. 54.1 НК РФ "Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов".

Вебинар пройдет с 10.00 до 11.30. Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна. Информация о регистрации - на сайте: www.nalogkodeks.ru.