Нижегородские медики дефицитных специальностей получат выплату в размере 1 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские медики дефицитных специальностей получат выплату в размере 1 млн рублей. Соответствующее постановление правительства Нижегородской области опубликовано на портале официальной правовой информации.

Согласно информации, получить выплату смогут врачи, работающие в государственных медучреждениях в городах с численностью населения более 50 тысяч человек.

Средства смогут получить медработники, имеющие российское гражданство и бессрочный трудовой договор, заключенный не позднее 1 января 2022 года. Также для получения выплаты необходимо иметь высшее медицинское образование и начать работать сразу после окончания обучения или не иметь опыта работы в государственных медучреждениях в течение двух лет.

Отмечается, что после получения выплаты сотрудник не должен менять место работы в течение пяти лет.

Перечень дефицитных специальностей будет утвержден Минздравом Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что социальным работникам Нижегородской области увеличат зарплаты.