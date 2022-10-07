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Экономика

Жилищные организации Нижнего Новгорода на конкурсной основе станут партнерами АО "Теплоэнерго"

31 октября 2022 10:42  [69] Экономика
Фото: пресс-служба компании

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород"

АО "Теплоэнерго" объявило о проведении конкурса "Надежный партнер" среди жилищных организаций Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ожидается, что в конкурсном отборе станут участвовать организации из областного центра, а также чкаловска. Среди них ТСЖ, ТСН, и другие потребительские кооперативы.

Главным критерием для победы в конкурсе станет наличие стабильной платежной дисциплины, а также работы на внутридомовых системах по техническому регламенту.

Выявит победителей специально созданная на Теплоэнерго конкурсная комиссия.

В ходе первого этапа комиссия определила участников, соответствующих обязательным критериям, сформировала перечень организаций, которые могут принять участие в конкурсе. Все претенденты были проинформированы о возможности, и сейчас завершается прием заявок от них.

Второй этап конкурса продлится пять месяцев - с 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года. Все это время участники должны будут выполнять следующие условия: своевременно, регулярно и в согласованном порядке передавать показания приборов учета в АО "Теплоэнерго"; иметь действующие приборы учета в каждой точке поставки ресурса в каждом доме; не иметь задолженности по оплате ресурсов компании; своевременно и полностью оплачивать поставку ресурсов АО "Теплоэнерго"; полностью своевременно и качественно выполнять все технические регламентные работы на теплоэнергетическом оборудовании домов, рационально и эффективно использовать поставляемые ресурсы.

По каждому из пяти критериев жилищным организациям – участникам конкурса будут начисляться баллы. По итогам баллы будут суммированы, и сформируется рейтинг участников. Первая тройка лидеров по количеству набранных баллов станет победителями конкурса "Надежный партнер".
Каждая из трех победивших жилищных организаций получит сертификат на сумму 100 000 рублей на благоустройство дворовых территорий, или же на проведение энергоаудита домов.

В случае равенства баллов, победитель будет определяться по дополнительным критериям – выполнение условий в предыдущих / последующих расчетных периодах, наличие / отсутствие претензионно-исковой работы по взысканию задолженности за поставленные ресурсы.

Если баллы окажутся равны и по дополнительным критериям, АО "Теплоэнерго" оставляет за собой право объявить победителями всех участников, набравших равно высокие баллы.

Итоги конкурса будут подведены в апреле 2023 года. Уже в конце апреля – мае планируется торжественное награждение победителей конкурса "Надежный партнер" и вручение сертификатов.

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Теги:
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