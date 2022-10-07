Huawei может прекратить поставки смартфонов в Россию из-за позиции иностранных инвесторов

Решение компании Huawei о прекращении поставок смартфонов в Россию может быть связано с позицией иностранных инвесторов, сообщает телеканал "360".
Согласно информации, иностранные инвесторы могли повлиять на позицию Huawei.
Впрочем, экономист и политолог Александр Дудчак считает, что такой шаг IT-гиганта не является недружественным.
По словам эксперта, продукция Huawei по-прежнему будет представлена в России. Вместе с тем, к возможному прекращению поставок гаджетов следует относиться спокойно, добавил он.
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