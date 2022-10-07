Нацпроекты — людям
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
31 октября 2022 14:22  [29] Панно "Связь времён - прошлое и настоящее нижегородцев" в Нижнем Новгороде отреставрировали раньше срока
31 октября 2022 13:50  [80] Жительница Сормовского района стала "Супер-бабушкой" Нижнего Новгорода
31 октября 2022 13:37  [78] Более 640 млн рублей выделено на содержание озеленения в четырех районах Нижнего Новгорода в 2023-2024 годах
31 октября 2022 13:23  [87] Дорожные службы Нижнего Новгорода применили противогололедные материалы на мостах
31 октября 2022 13:02  [97] Олег Лавричев стал почетным гостем фестиваля "Миллионка. Развиваем вместе"
31 октября 2022 12:33  [114] Нижегородцев на этой неделе ожидают трехдневные выходные из-за Дня народного единства
31 октября 2022 12:10  [113] Мобильный пункт поддержки и обслуживания открылся на М-12
31 октября 2022 11:58  [121] Ремонтные работы на Верхне-Печерской улице продлили до 2 декабря
31 октября 2022 11:53  [101] Более 370 тысяч животных привили от бешенства в Нижегородской области в 2022 году
31 октября 2022 11:26  [119] График работы двух клиентских офисов "ТНС энерго НН" изменится с 1 ноября
Общество

Более 640 млн рублей выделено на содержание озеленения в четырех районах Нижнего Новгорода в 2023-2024 годах

31 октября 2022 13:37  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 640 млн рублей выделено на содержание озеленения в четырех районах Нижнего Новгорода в 2023-2024 годах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, подрядчиков для выполнения работ с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года ищет департамент экономического развития городской администрации. Они будут определены в период с 17 по 21 ноября.

Так, на содержание 292 территорий общей площадью 763,7 тыс. кв. м в Московском районе выделено 133,9 млн рублей, в Советском районе - 128 млн рублей (793 тыс. кв. м), в Сормовском районе - 180,8 млн рублей (4,2 млн кв. м), в Автозаводском районе - 200 млн рублей (103 территории, 4,7 млн кв. м).

Подрядчики должны будут выкашивать газоны, вырезать засохшие деревья и кустарники, стричь зеленые насаждения, вывозить мусор и другое.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство озеленение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph