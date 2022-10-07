Более 640 млн рублей выделено на содержание озеленения в четырех районах Нижнего Новгорода в 2023-2024 годах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 640 млн рублей выделено на содержание озеленения в четырех районах Нижнего Новгорода в 2023-2024 годах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, подрядчиков для выполнения работ с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года ищет департамент экономического развития городской администрации. Они будут определены в период с 17 по 21 ноября.

Так, на содержание 292 территорий общей площадью 763,7 тыс. кв. м в Московском районе выделено 133,9 млн рублей, в Советском районе - 128 млн рублей (793 тыс. кв. м), в Сормовском районе - 180,8 млн рублей (4,2 млн кв. м), в Автозаводском районе - 200 млн рублей (103 территории, 4,7 млн кв. м).

Подрядчики должны будут выкашивать газоны, вырезать засохшие деревья и кустарники, стричь зеленые насаждения, вывозить мусор и другое.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.