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Общество

Арзамас отправил тонну гуманитарной помощи на Донбасс

31 октября 2022 15:04  [85] Общество
Фото: Олег Голованов

Фото: Олег Голованов

НИА "Нижний Новгород"

Почти тонну вещей, медикаментов и спецоборудования собрали арзамасцы для бойцов танкового батальона им. Козьмы Минина. Об этом сообщили в администрации Арзамаса.

Согласно информации, груз помогли собрать добровольцы, Ассоциация промышленников и предпринимателей Арзамаса, АНО "Дом народного единства", родственники бойцов.

"Нам важно быть причастными. Сбор помощи организовали на уровне нашей ветеранской организации, комитетов управления микрорайонами, трудовых коллективов. Если человек хочет помочь, то может это сделать, не тратя много времени на поиск заинтересованных организаторов", - подчеркнул мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Ранее Нижегородский ОНФ отправил 10 тонн гуманитарной помощи на Донбасс. Кроме того, около 20 тонн гуманитарной помощи уже отправили из Нижегородской области на Донбасс.

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Теги:
Арзамас Донбасс
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