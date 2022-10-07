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Общество

Спортивную трассу для мотогонок построят в Дзержинске

31 октября 2022 16:26  [89] Общество
Фото: администрация Дзержинска

Фото: администрация Дзержинска

НИА "Нижний Новгород"

Спортивная мототрасса появится в Дзержинске по программе "Вам решать!". Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, подрядчик уже приступил к подготовке площадки.

Трасса пройдет между Заревской объездной дорогой и зданием ДОСААФ на улице бутлерова. Общая стоимость объекта составит 8,6 млн рублей.

"Сегодня в секции мотоспорта, которую мы открыли в прошлом году на базе "Салюта", занимается почти 40 воспитанников. Они регулярно тренируются на территории вдоль Заревской объездной дороги, но при этом давно мечтают о специализированной площадке с профессиональными кроссовыми сооружениями. В рамках проекта "Вам решать!" ребят и тренеров поддержали жители Дзержинска, и благодаря совместным усилиям вскоре в нашем городе появится еще один современный и востребованный спортивный объект. Важно, чтобы будущая трасса "оживила" микрорайон и стала не только местом тренировок, но и площадкой для соревнований разного масштаба", - сказал директор спортивной школы олимпийского резерва "Салют" Андрей Куваев.

Напомним, проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2021 года. Уже воплощено в жизнь 678 инициативных проектов, отобранных непосредственно гражданами.  

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Теги:
Дзержинск Спорт
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