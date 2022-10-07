Депутат дзержинской Думы Сергей Чендырин обсудил с активистами концепцию развития округа №10 Общество

Депутат Думы Дзержинска Сергей Чендырин обсудил с активистами концепцию развития округа №10. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

Среди приоритетов - организация сообщества активных жителей, безопасность и благоустройство территории округа, поддержка здоровья жителей через развитие спортивной инфраструктуры.

"Концепция предполагает формализацию идей о том, как должен выглядеть округ глазами жителей. Многие жители не всегда представляют общую картину, а мыслят локально, не заходя дальше своего двора. В Концепции я постарался соединить общее представление жителей о том, в каком направлении должен развиваться наш округ. Создание такого документа с моей точки зрения необходимо, чтобы и у жителей, и у властей было общее и цельное понимание, что нужно делать на территории округа", - пояснил Сергей Владимирович.

По его мнению, зачастую "мелкие", но важные вопросы территорий остаются вне зоны внимания ответственных структур, занятых проектами городского масштаба. Для этого и нужна координация через концепции округов, где такие небольшие проблемы обозначены самими жителями.

В качестве примера депутат привел проезд между домом №21 по улице Буденного и 23 школой. Существовавшая здесь в советское время дорога разбита, в результате поток транспорта движется через двор четырех домов. Ремонт проезда и восстановление асфальтового покрытия разгрузит движение по двору.

Еще один пример - участки зеленых насаждений с торцов "эсок". Сейчас они заброшены и требуется приведение их в порядок.

"Самый сложный момент в концепции - самоорганизация, объединение жителей. Если жители будут действовать как единая команда, точечные проблемы округа будут решены", - сказал депутат. В концепции развития своего округа он предложил создать на базе здания бывшей станции переливания крови "Соседский центр" - место, где жители смогут собираться, обсуждать насущные вопросы и документы, и вырабатывать общие решения.

Депутат посетовал, что участие в обсуждении приняли активисты лишь восьми домов из пятнадцати: он надеялся на гораздо больший отклик. Однако, по мнению Сергея Чендырина, участники встречи поработали очень продуктивно, дополнили и поддержали концепцию. Депутат планирует направить ее в администрацию города и Гордуму.

"Дальше будем работать с администрацией, чтобы понять, как решить задачи и с помощью каких источников", - уточнил он. Сергей Чендырин выразил надежду, что коллеги-депутаты поддержат начинание, и вместе с жителями будут создавать концепты развития своих округов.