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Общество

Просветительский проект общества "Знание" о героях современной России стартует 3 ноября

31 октября 2022 17:54  [72] Общество

Просветительский проект "Знание о героях", организованный российским обществом "Знание" начнется 3 ноября.

Согласно информации, в рамках проекта пройдет десятичасовой марафон, презентация графических новелл о героях специальной военной операции и выставка новелл в Музее Отечественной войны 1812 года.

В основу проекта положены реальные истории участников специальной военной операции и людей, совершивших героические поступки вне полей сражений, медиков и ученых, волонтеров, путешественников и первооткрывателей – одним словом, героев, живущих среди нас. 

Просветительский марафон "Знание о героях", приуроченный ко Дню народного единства, состоится 3 ноября на двух площадках: в Москве — в арт-центре "Ветошный" и в Саранске — в новой студии российского общества «Знание». Лекции марафона будут транслироваться в прямом эфире на сайте общества "Знание" и в сообществе во "ВКонтакте".

В Москве участие в марафоне примут около 400 молодых людей — школьников, студентов, среди них будут жители новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Спикерами выступят военные, волонтеры, спортсмены, путешественники, журналисты, врачи и другие выдающиеся герои современной России. Они расскажут свои истории, а зрители марафона в студии и онлайн-аудитория смогут задать спикерам вопросы о том, что побуждало их к подвигам, во что они верят, почему для них первостепенно служение Родине и помощь людям. 

К участию в марафоне приглашены заместитель командира Брянского ОМОН "Арсенал", Герой Российской Федерации Андрей Фроленков, Герой Российской Федерации Энвер Набиев, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации Федор Юрчихин, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации Антон Шкаплеров, главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница №40", Герой Труда Российской Федерации Денис Проценко, президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Лео Бокерия, чемпион мира по ММА и боевым единоборствам, волонтер Михаил Суриков и многие другие. 

Также профессиональные художники создадут новеллы о 24 наших современниках, удостоенных звания Героя Российской Федерации во время специальной военной операции на Украине. Полковники Андрей Фроленков, Владимир Жога и Александр Белоглазов, подполковники Дмитрий Литвинов и Андраник Гаспарян, майор Виктор Дудин, старшие лейтенанты Антон Старостин и Дамир Исламов, лейтенант Максим Концов и ефрейтор Дамир Гилемханов и другие герои — о подвигах этих людей узнают школьники 5–11-х классов всей страны. Новеллы можно будет увидеть на сайте российского общества "Знание", а 4 ноября в Москве, в Музее Отечественной войны 1812 года, откроется выставка графических работ.

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