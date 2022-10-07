Связь стандарта 4G обеспечат в семи нижегородских населенных пунктах до конца года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Связь стандарта 4G обеспечат в семи нижегородских населенных пунктах до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, подключение проходит в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" по результатам голосования нижегородцев в 2021 году.

Как рассказал замминистра информационных технологий и связи Нижегородской области Артем Безруков, оборудование установят в деревне Ключищи Богородского района, в селах Грибаново и Старая Березовка Сергачского района, селе Ивановское Большемурашкинского района, селе Большое Содомово Тонкинского района, в селе Бронский Ватрас Спасского района и селе Инкино Бутурлинского района. Еще на 29 объектах работы должны завершиться до конца первого квартала 2023 года.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут выбрать села и деревни, куда проведут интернет 4G в 2023 году.