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Связь стандарта 4G обеспечат в семи нижегородских населенных пунктах до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, подключение проходит в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" по результатам голосования нижегородцев в 2021 году.
Как рассказал замминистра информационных технологий и связи Нижегородской области Артем Безруков, оборудование установят в деревне Ключищи Богородского района, в селах Грибаново и Старая Березовка Сергачского района, селе Ивановское Большемурашкинского района, селе Большое Содомово Тонкинского района, в селе Бронский Ватрас Спасского района и селе Инкино Бутурлинского района. Еще на 29 объектах работы должны завершиться до конца первого квартала 2023 года.
Ранее сообщалось, что нижегородцы могут выбрать села и деревни, куда проведут интернет 4G в 2023 году.
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