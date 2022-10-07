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Общество

Глеб Никитин: "Служба судебных приставов занимает важное место в системе органов правопорядка"

01 ноября 2022 10:13  [49] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Днем судебного пристава, который отмечается в России 1 ноября.

"Служба судебных приставов занимает важное место в системе органов правопорядка. Именно от вас зависит качество исполнения судебных решений и, как следствие, защита прав граждан. Вы помогаете тем, кто несправедливо лишился работы, участвуете в формировании доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, стоите на страже интересов детей. Эта работа требует серьезной подготовки и знаний, выдержки и уверенности в своей правоте. В профессиональный праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия", - сказал глава региона.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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