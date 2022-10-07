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Нижегородский трамвай №11 приостановил работу до мая 2023 года из-за похолодания. Об этом сообщили в ГП НО "Нижегородэлектротранс".
Согласно информации, курсирование трамвайного маршрута "Чёрный пруд - Зеленский съезд – ул. Рождественская" прекратилось 1 ноября. Он снова начнет работу 1 мая следующего года.
При этом нижегородцы смогут проехать в ретровагоне по улице Рождественской 4 ноября, в День народного единства.
Ранее сообщалось, что трамвайная сеть Нижнего Новгорода будет модернизирована в 2023-2026 годах.
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