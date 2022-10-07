Нацпроекты — людям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2022 10:24  [41] Нижегородский трамвай №11 приостановил работу до мая 2023 года из-за похолодания
01 ноября 2022 10:13  [48] Глеб Никитин: "Служба судебных приставов занимает важное место в системе органов правопорядка"
01 ноября 2022 09:59  [66] Стартовала акция "В Новый год без долгов" для потребителей АО "Теплоэнерго"
01 ноября 2022 09:47  [76] Нижегородцы могут оценить уровень бытовой коррупции в регионе в рамках анонимного опроса
01 ноября 2022 09:18  [108] Проект пристроя к школе №103 в Нижнем Новгороде был одобрен Архсоветом
31 октября 2022 18:31  [280] Более 40 контейнерных площадок установят в Нижнем Новгороде в 2022 году
31 октября 2022 18:19  [277] Связь стандарта 4G обеспечат в семи нижегородских населенных пунктах до конца года
31 октября 2022 18:06  [414] Нижегородских женщин приглашают связать теплые вещи для военных
31 октября 2022 17:54  [261] Просветительский проект общества "Знание" о героях современной России стартует 3 ноября
31 октября 2022 17:41  [286] Нижегородские "Валдаи" закончили навигацию-2022
Общество

Нижегородский трамвай №11 приостановил работу до мая 2023 года из-за похолодания

01 ноября 2022 10:24  [41] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский трамвай №11 приостановил работу до мая 2023 года из-за похолодания. Об этом сообщили в ГП НО "Нижегородэлектротранс".

Согласно информации, курсирование трамвайного маршрута "Чёрный пруд - Зеленский съезд – ул. Рождественская" прекратилось 1 ноября. Он снова начнет работу 1 мая следующего года.

При этом нижегородцы смогут проехать в ретровагоне по улице Рождественской 4 ноября, в День народного единства.

Ранее сообщалось, что трамвайная сеть Нижнего Новгорода будет модернизирована в 2023-2026 годах.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph