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Общество

Технология скользящей опалубки была впервые применена при строительстве моста через Оку на М-12

23 июля 2022 12:04  [94] Общество

Фото: Автодор

Впервые в практике отечественного мостостроения при возведении монолитного пилона русловой опоры моста через Оку на будущей автомобильной дороге М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань применена технология скользящей опалубки. Об этом рассказали в пресс-службе ГК "Автодор".

Как именно идёт процесс скользящей заливки, было рассказано в рамках технической экскурсии непосредственно на стройплощадке моста через Оку во Владимирской области. Ознакомиться с процессом непрерывного бетонирования приехало более 30 представителей дорожно-строительного комплекса.

На данном объекте предполагается сократить сроки строительства 80-метрового пилона более чем в 2 раза по сравнению с традиционным методом самоподъёмной опалубки. Вместо 9 месяцев процесс займёт порядка 4,5.

Обе стойки руслового пилона возводятся в настоящий момент синхронно со скоростью, достигающей 2,2 метра в сутки. Для того чтобы избежать отклонений при движении опалубки, между стойками пилона установлена технологическая распорка.

Мост через Оку – единственный вантовый мост на строящейся трассе М-12. Он свяжет Владимирскую и Нижегородскую области в районе города Мурома. Протяженность сооружения составит 1377,6 метра с вантовым центральным пролетом длиной 254 метра. На строительстве моста ежедневно трудятся более 500 человек и задействовано свыше 100 единиц техники.

Мост будет иметь четыре полосы движения, планируемая пропускная способность - порядка 30 тысяч автомобилей в сутки.

Напомним, надвижка конструкций началась на строящемся мосту через Оку рядом с Муромом в июне с правого берега, потому что этот берег затапливает паводковыми водами в период половодья..Всего на объекте предусмотрено два участка продольной надвижки на пойменной части берега. С учётом рельефа местности была выбрана именно такая технология, когда металлические конструкции собирают на подмостях. Замкнут же русловый пролёт не позднее второго квартала 2023 года.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

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Теги:
М-12 Мосты Ока
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