"Ростелеком" организовал видеонаблюдение на нижегородском сельхозпредприятии Экономика

Фото: Ростелеком

"Ростелеком" обеспечил видеонаблюдением нижегородское агропредприятие "Меридиан-Голяткино". Крупнейшее в Ардатовском районе хозяйство занимается выращиванием зерновых культур, разведением племенного рогатого скота и производством молока.

Специалисты провайдера построили канал связи между деревнями Голяткино и Личадеево и обеспечили покрытие видеонаблюдением всех объектов сельхозпредприятия. Видеокамеры установлены внутри и снаружи складских помещений, в ангарах, где хранится сельхозтехника, в коровнике и на территории административного здания — всего 69 устройств. Все они работают на базе оптической сети передачи данных, которая отличается стабильностью и надежностью. Часть камер подключена к видеоаналитике: они фиксируют автомобильные номера и распознают лица.

Используемые в системе видеонаблюдения камеры имеют уникальные IP-адреса и работают в локальной сети, что дает дополнительную защиту от сетевых угроз.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Комплексное видеонаблюдение для нижегородского сельхозпредприятия по масштабам созданной инфраструктуры и набору технических решений — крупнейший отраслевой проект в агросфере. У него есть свои особенности: по сути, мы объединили физической линией фермерские хозяйства в двух населенных пунктах, обеспечили видеонаблюдением большое количество объектов, смонтировали и настроили множество устройств — выполнили огромный объем работ! У “Ростелекома” самая обширная зона покрытия оптикой в регионе, поэтому компания находит возможности для подключения клиентам новейших цифровых сервисов даже в таких деревнях и селах, где вообще отсутствует связь".

"Меридиан-Голяткино" ежегодно собирает от 15 до 20 тысяч тонн зерна. Готовая продукция хранится на 15 складах, площадь каждого составляет от 1,5 тысячи квадратных метров. А еще есть ангары с парком техники, склады ГСМ, животноводческие помещения на 1 200 голов. Как отмечают на предприятии, хозяйство огромное — за всем нужен контроль. Охранники, конечно, есть, но с видеонаблюдением надежнее.

Василий Канаев, начальник сельскохозяйственного отдела ООО "Меридиан – Голяткино":

"На первый взгляд связь цифрового сервиса с молочной продуктивностью неочевидна. К примеру, доение, кормление, выгул животных должны происходить в строго определенное время, необходимо соблюдать и рацион питания. Если все эти условия выполняются, мы получаем запланированный объем молока. С видеонаблюдением у нас появилась возможность детально отслеживать каждый процесс, выявлять недоработки, нарушения, в результате показатели работы улучшились. Обстановка на объектах проверяется: смотрим, как содержатся животные, следим за рационом питания, во время посевной контролируем выезд техники на поля. Записи хранятся в облаке в течение 14 дней, за этот период успеваем просмотреть весь архив. С видеонаблюдением стало лучше и с дисциплиной: люди знают, что везде работают камеры и всё записывается. Сейчас строим второй коровник и планируем добавить еще порядка десяти камер".