Более 800 нижегородских пенсионеров посетили спектакль в Театре юного зрителя Общество

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Более 800 пенсионеров со всей Нижегородской области посетили сегодня спектакль в Театре юного зрителя в рамках акции "День театра". С 2005 года акцию ежегодно проводит региональное отделение "Союз пенсионеров России" при поддержке НРО партии "Единая Россия" и отделения Пенсионного Фонда по Нижегородской области. Два-три раза в год люди старшего поколения посещают различные спектакли и концерты. За это время участниками стали порядка 40 тысяч нижегородских пенсионеров.

В этом году к акции присоединился Театр юного зрителя. Актеры показали "серебряным" зрителям веселую и поучительную комедию "Ужин дураков".

"Сегодня в ТЮЗе прошло удивительно важное и доброе событие. Мы очень рады, что прикоснулись к этой акции и предложили нашим зрителям смешную, веселую комедию с таким интересным названием "Ужин дураков". Основная задача сегодняшнего мероприятия, конечно, состоит в том, чтобы люди чаще встречались, чтобы у них была возможность пообщаться и получить эстетическое удовольствие. Поэтому, мне кажется, у нас получилось порадовать наших гостей, улучшить их настроение и усилить их желание творить и созидать", - рассказала директор Театра юного зрителя, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Инна Ванькина.

Акция также вошла в региональную программу "Долголетие по-нижегородски", которая реализуется областным министерством социальной политики.

"Сегодня мы видим, насколько позитивные, активные наши граждане старшего возраста, которые после выхода на пенсию хотят участвовать в общественной жизни. Они понимают, что есть еще много направлений, в которых можно занять себя. Самое главное – предоставить им возможность для самореализации. И эта программа предполагает создание пространств для таких направлений как творчество, спорт, здоровье, различных досуговых мероприятий. И сегодня мы очень рады, что проводим мероприятие в ТЮЗе, где собрались люди старшего поколения со всего региона. Мы надеемся, что проект "Долголетие по-нижегородски" будет развиваться дальше и привлекать новых участников, для которых жизнь в 65 только начинается", - отметила министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева.

Как отметил региональный координатор партпроекта "Старшее поколение", заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов, такие встречи дарят пенсионерам радость общения, заряжают энергией и желанием быть активными.

"К сожалению, в связи с пандемией, мы не могли так собираться в течение двух лет. И сегодня наконец-то мы собрали наших активистов со всей области на традиционный "День театра". В рамках "Старшего поколения" у нас реализуется ряд проектов, которые позволяют нашим пенсионерам и ветеранам жить активно, общаться, узнавать что-то новое, участвовать в мероприятиях, которые способствуют их духовному и физическому развитию. Потому что человек должен быть активен всегда, а особенно в зрелом возрасте, ведь это залог долголетия", - сказал координатор партпроекта.

Также в рамках мероприятия прошло торжественное награждение благодарственными письмами активистов старшего поколения. А юбиляры 65+ получили подарки от депутата Законодательного собрания, председателя Правления Нижегородского регионального отделения "Союза пенсионеров России" Валерия Антипова. Кроме того, всем участникам от организаторов акции вручили памятные сувениры.

Во время театрального праздника в фойе пенсионеры с удовольствием общались, пели вместе любимые песни, для них была организована фотозона, гостей встречал большой партийный белый медведь, с которым все с удовольствием фотографировались.

Помощь в проведении мероприятия также оказали волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и региональный совет сторонников партии.