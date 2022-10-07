Эксплуатационные службы на сети дорог ГК "Автодор" готовы к работе в зимний период Общество

Для содержания в зимних условиях федеральных дорог М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", А-113 ЦКАД, А-105 подъездная дорога к аэропорту Домодедово, А-107 "Московское малое кольцо" и действующих участков М-12 Москва – Казань запасено свыше 220 тысяч тонн песко-соляной смеси и более 180 тысяч тонн чистых хлоридов. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

Парк специальной дорожной техники для очистки трасс от снега и льда насчитывает более 1280 единиц, включая 692 комбинированные дорожные машины. Они подключены к программно-техническому комплексу, позволяющему вести круглосуточный сбор и обработку данных, в частности, контролировать маршрут движения, выполняемые техникой операции (работа щеток, распределение противогололедных материалов и т.п.), а также фактическое время выполнения работ.

Подготовлены помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей, организована работа 91 теплой стоянки дорожной техники, а также 105 баз хранения противогололедных материалов.

Кроме того, за обстановкой на платных участках круглосуточно следят 94 экипажа службы аварийных комиссаров, созданной для оперативного оказания помощи автомобилистам и предупреждения возникновения ДТП. Вызвать аваркомов можно, набрав короткий номер *2323.