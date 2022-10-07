Участок улицы Горького перекроют до 8 ноября Общество

НИА "Нижний Новгород"

Участок улицы Горького перекроют с 8.00 3 ноября до 23.59 8 ноября в связи со строительными работами.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, проезд будет закрыт в районе дома №250 по улице Максима Горького – на участке от въезда во внутридворовый проезд дома №252 по улице Максима Горького до дома №124 по улице Белинского в связи со строительно-монтажными работами на инженерных сетях.

"На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам", - отметили в департаменте.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. В связи с этим, автобусный маршрут Т-83 в направлении площади Свободы будет следовать по улице Белинского и улице Ванеева, в обратном направлении – без изменений.