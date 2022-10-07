Нацпроекты — людям
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
02 ноября 2022 15:06  [55] Банк "Открытие": фундаментальная поддержка цен на медь растет
02 ноября 2022 14:10  [98] ВТБ запускает платежи через СБП с кредитных карт
02 ноября 2022 13:35  [243] Три земельных участка для капитального строительства выставлены на торги в Нижнем Новгороде
02 ноября 2022 12:06  [147] Субсидии до 400 млн рублей получат нижегородские компании на создание технопарков
02 ноября 2022 11:45  [111] ПСБ запустил военную ипотеку без первоначального взноса
02 ноября 2022 11:24  [99] "Росгосстрах" запустил акцию "Щедрая осень", предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья
01 ноября 2022 15:23  [183] Банк "Открытие" расширил функционал онлайн-банка для предпринимателей
01 ноября 2022 15:03  [183] ВТБ запустил три новых сервиса для самозанятых
01 ноября 2022 14:20  [245] "Открытие Авто": впервые за последние несколько лет на авторынке падает доля машин с автоматической коробкой передач
01 ноября 2022 14:03  [192] ВТБ выяснил, на какие цели россияне берут кредиты
Бизнес

Банк "Открытие": фундаментальная поддержка цен на медь растет

02 ноября 2022 15:06  [55] Бизнес

Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

Котировки меди на Лондонской бирже металлов (LME) 2 ноября составили $7 652 за т, последние несколько недель находясь в узком диапазоне. При этом можно говорить о том, что поддержка восходящему тренду усиливается. Так, Codelco – крупнейшая по добыче меди в мире компания – отчиталась о снижении производства металла на 10% г/г до 1,06 млн т за 9 мес. 2022 г. Сокращение обусловлено снижением содержания меди в руде, слабыми показателями извлечения меди, а также "операционными сложностями" на медеплавильном предприятии месторождения Chuquicamata (детали не раскрываются).

Компания также снизила план добычи на 2022 г. с 1,5 млн т до 1,435-1,465 млн т. Таким образом, рынок меди в текущем году недополучит как минимум около 50 тыс. т металла Codelco. При этом "Открытие Research" допускает, что забастовки на предприятиях Codelco, а также проведение капитального ремонта на одном из заводов компании могут привести к еще большему снижению производства по итогам 2022 г.

Помимо текущих результатов, поддержка ценам усиливается и на более дальних горизонтах. Канадская компания Teck Recourse сообщила, что увеличивает оценку необходимых капитальных затрат на проект Quebrada Blanca phase 2 с $6,9-7 млрд до $7,4-7,75 млрд (QB2 – один из ключевых проектов роста компании). Основными причинами изменения оценки компания называет погодные и геологические условия проекта. QB2 сталкивался с задержками уже несколько раз. Ранее  предполагалось, что проект будет запущен в 2021 г., однако теперь даты сдвигаются на начало 2023 г. В этих условиях снижаются и прогнозы по годовой добыче меди на проекте с 245-300 тыс. т до 170-300 тыс. т в 2023-2025 гг. Следующий этап развития проекта также станет важным фактором роста выпуска меди для компании, но очередное расширение ожидается к 2026 г., а на текущий момент продолжается подготовка нового расширения добычи на QB.

Мы оцениваем данные сообщения как существенные факторы поддержки для цены на медь в краткосрочной и среднесрочной перспективе, ожидая увеличения числа задержек, сбоев и переносов проектов на фоне роста неопределенности в мировой экономике и ужесточения ESG-требований.

По данным Bloomberg, спрос на российскую медь на западных биржевых площадках сохраняется даже в условиях введения потенциального запрета на торговлю российским металлом. В частности, агентство сообщает, что за последние 3 недели более половины запасов меди на складах LME были приобретены для китайских потребителей, и большая часть данного металла имела российское происхождение. Запасы меди на складах LME с начала октября 2022 г. снизились практически в 3 раза до 42,3 тыс. т (минимум с ноября 2021 г.).

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Открытие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph