Банк "Открытие": фундаментальная поддержка цен на медь растет Бизнес

Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

Котировки меди на Лондонской бирже металлов (LME) 2 ноября составили $7 652 за т, последние несколько недель находясь в узком диапазоне. При этом можно говорить о том, что поддержка восходящему тренду усиливается. Так, Codelco – крупнейшая по добыче меди в мире компания – отчиталась о снижении производства металла на 10% г/г до 1,06 млн т за 9 мес. 2022 г. Сокращение обусловлено снижением содержания меди в руде, слабыми показателями извлечения меди, а также "операционными сложностями" на медеплавильном предприятии месторождения Chuquicamata (детали не раскрываются).

Компания также снизила план добычи на 2022 г. с 1,5 млн т до 1,435-1,465 млн т. Таким образом, рынок меди в текущем году недополучит как минимум около 50 тыс. т металла Codelco. При этом "Открытие Research" допускает, что забастовки на предприятиях Codelco, а также проведение капитального ремонта на одном из заводов компании могут привести к еще большему снижению производства по итогам 2022 г.

Помимо текущих результатов, поддержка ценам усиливается и на более дальних горизонтах. Канадская компания Teck Recourse сообщила, что увеличивает оценку необходимых капитальных затрат на проект Quebrada Blanca phase 2 с $6,9-7 млрд до $7,4-7,75 млрд (QB2 – один из ключевых проектов роста компании). Основными причинами изменения оценки компания называет погодные и геологические условия проекта. QB2 сталкивался с задержками уже несколько раз. Ранее предполагалось, что проект будет запущен в 2021 г., однако теперь даты сдвигаются на начало 2023 г. В этих условиях снижаются и прогнозы по годовой добыче меди на проекте с 245-300 тыс. т до 170-300 тыс. т в 2023-2025 гг. Следующий этап развития проекта также станет важным фактором роста выпуска меди для компании, но очередное расширение ожидается к 2026 г., а на текущий момент продолжается подготовка нового расширения добычи на QB.

Мы оцениваем данные сообщения как существенные факторы поддержки для цены на медь в краткосрочной и среднесрочной перспективе, ожидая увеличения числа задержек, сбоев и переносов проектов на фоне роста неопределенности в мировой экономике и ужесточения ESG-требований.

По данным Bloomberg, спрос на российскую медь на западных биржевых площадках сохраняется даже в условиях введения потенциального запрета на торговлю российским металлом. В частности, агентство сообщает, что за последние 3 недели более половины запасов меди на складах LME были приобретены для китайских потребителей, и большая часть данного металла имела российское происхождение. Запасы меди на складах LME с начала октября 2022 г. снизились практически в 3 раза до 42,3 тыс. т (минимум с ноября 2021 г.).

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").