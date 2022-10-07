Нацпроекты — людям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Конкурс на пост главы Нижегородского района
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
02 ноября 2022 17:07  [35] Аварийное трамвайное полотно начнут менять в двух районах Нижнего Новгорода с 5 ноября
02 ноября 2022 16:39  [77] Тысяча человек выстроились в форме карты России у Нижегородской ярмарки
02 ноября 2022 16:28  [111] Нижегородское предприятие подготовило бронированные машины скорой помощи для военных в зоне СВО
02 ноября 2022 16:13  [80] Владимир Тарасов принял участие в праздничном мероприятии в связи с 60-летием школы №130 Нижнего Новгорода
02 ноября 2022 16:06  [159] Капитальный ремонт завершился в двух больницах Нижегородской области
02 ноября 2022 14:58  [105] Новые спортзалы открылись в девяти школах Нижегородской области
02 ноября 2022 14:37  [134] Расписание нескольких автобусов было скорректировано в Нижнем Новгороде
02 ноября 2022 14:26  [183] Заключен контракт на создание террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода
02 ноября 2022 13:51  [129] Главы департаментов мэрии Нижнего Новгорода встретятся с учениками 7-11 классов
02 ноября 2022 13:04  [151] Участок улицы Горького перекроют до 8 ноября
Общество

Владимир Тарасов принял участие в праздничном мероприятии в связи с 60-летием школы №130 Нижнего Новгорода

02 ноября 2022 16:13  [80] Общество
Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода, депутат от избирательного округа №1 Владимир Тарасов принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 60-летию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа №130". Об этом сообщили в пресс-службе думы.

На праздник были приглашены учителя и почетные ветераны – бывшие сотрудники общеобразовательного учреждения. Для гостей мероприятия была подготовлена обширная развлекательная программа в виде выступлений танцевального и хорового коллективов школы.  

По словам директора школы Раисы Киреевой, школа №130 очень популярна у жителей Автозаводского района – в ней учатся 1075 детей. Во время своего выступления она отметила, что бывшие работники школы могут передать опыт своим юным коллегам и многому научить учеников школы.

"Ветераны отдали всю свою жизнь школе, воспитанию детей. Им хочется побывать в стенах родной школы, посмотреть, как она изменилась. Поэтому мы организовали для них сегодня такой праздник, ведь мы должны быть внимательны к нашим ветеранам. Для тех представителей пожилого возраста, которым тяжело добраться до школы, мы организовали трансфер", – сказала она.

Владимир Тарасов поделился впечатлениями от посещения мероприятия.

"Сегодня мне очень приятно было присутствовать на 60-летии своей родной школы, которая всегда была для меня вторым домом. Я очень хорошо помню первого директора школы Леонида Андреевича Дьяченко, свою учительницу французского языка Раису Семеновну Гороховскую, очень благодарен им за полученные знания и приобретенный жизненный опыт. Школе желаю процветания, а коллективу – терпения и только благодарных учеников", – рассказал он.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph