Владимир Тарасов принял участие в праздничном мероприятии в связи с 60-летием школы №130 Нижнего Новгорода Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода, депутат от избирательного округа №1 Владимир Тарасов принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 60-летию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа №130". Об этом сообщили в пресс-службе думы.

На праздник были приглашены учителя и почетные ветераны – бывшие сотрудники общеобразовательного учреждения. Для гостей мероприятия была подготовлена обширная развлекательная программа в виде выступлений танцевального и хорового коллективов школы.

По словам директора школы Раисы Киреевой, школа №130 очень популярна у жителей Автозаводского района – в ней учатся 1075 детей. Во время своего выступления она отметила, что бывшие работники школы могут передать опыт своим юным коллегам и многому научить учеников школы.

"Ветераны отдали всю свою жизнь школе, воспитанию детей. Им хочется побывать в стенах родной школы, посмотреть, как она изменилась. Поэтому мы организовали для них сегодня такой праздник, ведь мы должны быть внимательны к нашим ветеранам. Для тех представителей пожилого возраста, которым тяжело добраться до школы, мы организовали трансфер", – сказала она.

Владимир Тарасов поделился впечатлениями от посещения мероприятия.

"Сегодня мне очень приятно было присутствовать на 60-летии своей родной школы, которая всегда была для меня вторым домом. Я очень хорошо помню первого директора школы Леонида Андреевича Дьяченко, свою учительницу французского языка Раису Семеновну Гороховскую, очень благодарен им за полученные знания и приобретенный жизненный опыт. Школе желаю процветания, а коллективу – терпения и только благодарных учеников", – рассказал он.