Тысяча человек выстроились в форме карты России у Нижегородской ярмарки Общество

Фото: "Волонтерская рота Боевого Братства"

Тысяча человек выстроились в форме карты России у Нижегородской ярмарки. Об этом сообщили организаторы акции - НРО Всероссийского добровольческого общественного движения "Волонтерская рота Боевого Братства".

Согласно информации, на площади перед Нижегородской ярмаркой прошел флешмоб в поддержку специальной военной операции, добровольного вхождения освобождённых территорий Донбасса в состав РФ и политики президента Владимира Путина.

Тысяча участников флешмоба выстроилась в огромную карту Российской Федерации и зажгла фонарики, символизируя единство России и выражая свое согласие с политикой президента РФ. Флешмоб сопровождался патриотическими лозунгами: "За Победу! За Россию! За Путина!".