Глеб Никитин: "День народного единства - это живое свидетельство мужества и патриотизма наших предков" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое обращение к нижегородцам ко Дню народного единства.

"День народного единства - это живое свидетельство мужества и патриотизма наших предков. Именно Нижний Новгород в годы Смутного времени стал центром гражданского единения. У стен Нижегородского кремля прозвучал призыв, нашедший отклик в сердцах соотечественников, благодаря чему 410 лет назад народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву.

Думаю, что в те далекие годы люди тоже испытывали страх, тревогу, сомнения. Но были чувства сильнее. И главное из них - ощущение своей правоты. Боролись за возможность быть собой - говорить на родном языке, исповедовать веру предков, соблюдать традиции. Несмотря ни на что, выстояли и победили! Дальше в нашей истории было еще немало испытаний. Но каждый раз преодолевать их помогали единство и вера в себя. Так будет и в этот раз!

Сегодня особенно важно поддерживать друг друга, помогать тем, кому это необходимо. Пусть этот памятный день станет для нас возможностью еще раз показать свое единство, совершить добрый поступок, принять участие в общем деле.

Желаю каждому из вас здоровья и благополучия. С праздником! С Днём народного единства!", - сказал глава региона.