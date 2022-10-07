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Общество

Юрий Шалабаев: "Жители нашего города, как никто другой, знают, что такое единение"

04 ноября 2022 09:49  [65] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил свое поздравление с Днем народного единства.

"Жители нашего города, как никто другой, знают, что такое единение. В 1612 году нижегородцы создали ополчение, которое спасло страну от иностранных интервентов. В 1812 году наши предки вновь сформировали полки для защиты России от Наполеона. Подвиги горьковчан во время Великой Отечественной войны не имеют аналогов. Из 884 тысяч отправленных на фронт более 300 тысяч не вернулись домой. В тылу люди круглосуточно трудились на заводах, чтобы обеспечить армию всем необходимым.

Сейчас в Нижнем Новгороде в мире и согласии живут представители 115 национальностей. И праздник народного единства - общий для всех нас. Сегодня снова мы должны сплотиться и делать всё, каждый на своём месте, для блага страны.

У нас богатое прошлое, а будущее зависит от нас. Желаю всем добра, благополучия и процветания!", - говорится в поздравлении.

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Теги:
Праздники Юрий Шалабаев
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