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Общество

Нижегородский водоканал принял на работу 16 студентов после стажировки

03 ноября 2022 12:02  [81] Общество

В АО "Нижегородский водоканал" трудоустроились 16 студентов после кросс-функциональной стажировки, сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно информации, из 33 студентов 14 продлили свои контракты ещё на год, а двое - перешли в штат предприятия.

Кросс-функциональная стажировка Нижегородского водоканала совмещает учебу и начало карьеры, студенту выплачивается заработная плата. Ежегодно в период с марта по сентябрь предприятие предлагает студентам официальное трудоустройство на половину ставки (20 часов в неделю) и максимально гибкий график.

"Программа кросс-функциональной стажировки реализуется в Нижегородском водоканале с 2017 года. С тех пор программа претерпела значительные изменения. В частности, если в 2017 году принимать студентов готовы были только отдельные подразделения, то сегодня возможность трудоустройства предлагают уже 15 подразделений водоканала, начиная от лабораторий и заканчивая юридическим отделом и IT. Также стоит отметить, что в 2017 году мы работали только с ННГАСУ, сегодня же сотрудничаем с 6 вузами и 4 ссузами города. Всё это позволило нам в 2022 году принять большое количество студентов", - рассказала начальник отдела подбора, оценки и развития персонала Наталья Павловская. 

Программа позволяет выстроить систему передачи молодым специалистам профессиональных знаний и навыков старших коллег, а также помогает предприятию обновлять кадры.  

Так, студент Нижегородского строительного техникума Кирилл Зотов проходил кросс-функциональную стажировку на Нагорном водопроводном участке.

– В прошлом году мой техникум выдвинул меня на получение именной стипендии Дельвига. Когда меня пригласили в Нижегородский водоканал, чтобы познакомить с условиями участия в конкурсе на получение стипендии, рассказали также и о возможности пройти оплачиваемую стажировку, за которую идёт стаж в трудовую книжку, - говорит Кирилл. – Меня это заинтересовало, и в марте я приступил к работе. Мне удобно совмещать стажировку с учёбой, а на самом предприятии мне понравился коллектив – он здесь очень дружный. В перспективе планирую остаться работать в водоканале, поэтому после окончания основного периода стажировки заключил контракт ещё на год.

Новый набор студентов на стажировку стартует в январе 2023 года.Подробности можно уточнить в отделе подбора, оценки и развития персонала по телефону 246-99-24, 8-930-816-97-17, 8-930-816-97-45 или отправить заявку на электронный адрес:rezume@vodokanal-nn.ru

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Теги:
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