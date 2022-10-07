Клиенты банка "Открытие" могут защитить свое жилье с помощью продуктов "Моя крепость" и "Защита дома" Бизнес

С начала года "Росгосстрах" выплатил клиентам по страховым случаям с жильем порядка 1,6 млрд рублей. В 39% причиной страховых событий стали стихийные бедствия, 36% произошли из-за повреждения имущества водой, 17% — из-за пожаров; 6% — из-за краж. Также было зафиксировано несколько случаев взрывов бытового газа.

Как подсчитали специалисты страховой компании, чаще за страховой выплатой обращались владельцы загородных домов, наибольший ущерб строениям нанесли пожары. Самые распространенные причины возгораний — аварийная работа электрооборудования и неисправное печное отопление. Также были страховые выплаты из-за природных пожаров и пожаров из-за пала мусора. Не обошлось, к сожалению, и без "детских шалостей" и поджогов, причем виновников их зачастую так и не нашли.

Бич современных квартир в многоэтажках — это заливы, на которые пришлось порядка 90% поданных в "Росгосстрах" заявлений. Причиной страхового случая по риску "проникновение жидкостей из соседних помещений" стали как аварии систем водоснабжения, отопления или канализации, так и износ самих коммуникаций, и их некачественный монтаж. Еще одна причина — забывчивость самих владельцев квартир, не перекрывших вентиль на водопроводном кране.

"Чтобы клиенты банка "Открытие" могли чувствовать себя уверенно, в июле специально для них мы обновили линейку коробочных продуктов, по которым очень просто застраховать жилье. Как показала практика, программы оказались востребованными — в августе продажи увеличились почти на треть, а в сентябре выросли еще на четверть к предыдущему месяцу, — говорит директор департамента по работе с банками ПАО СК "Росгосстрах" Андрей Мочалов. — Согласно условиям продуктов, имущество собственников застраховано от рисков пожара, взрыва, залива, урагана и иных стихийных бедствий, аварии систем водоснабжения. А также от кражи, грабежа, разбоя, противоправных действий третьих лиц. Помимо этого, в коробочный продукт входит пакет сервисных услуг, которые могут понадобиться домовладельцу, причем воспользоваться ими можно и без наступления страхового случая. Так, во время действия договора можно вызвать на дом слесаря, сантехника или электрика; проконсультироваться с мастером онлайн по бытовым вопросам, связанным с обслуживанием дома. В покрытие также включена организация уборки помещения после реализации рисков".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

ПАО СК "Росгосстрах" — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка "Открытие". На территории РФ действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система "Росгосстрах" отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru