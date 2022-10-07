Акция в поддержку российских военнослужащих стартовала на АПЗ Общество

Фото: Наталья Глазунова

На Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина стартовала акция в поддержку российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Согласно информации, собирать необходимые вещи для мобилизованных помогают Совет ветеранов АПЗ и профсоюз АПЗ.

Часть вещей уже передана в Ярославль и Кострому, где в настоящее время проходят боевую подготовку мобилизованные из Нижегородской области, в том числе и из Арзамаса.

По словам председателя ветеранской организации АПЗ Татьяны Сухаревой, организована постоянная связь с пунктом сбора, идет уточнение перечня наиболее востребованных вещей.

"Сейчас, например, есть необходимость в лекарствах, сигаретах, зажигалках, батарейках. Сегодня такая активная отзывчивость среди людей – это и есть пример единства нашего народа, желание каждого внести свой вклад в общее дел", - отметила Татьяна Сухарева.

Профсоюз АПЗ, в свою очередь, уже приобрел 18 комплектов, включающих в себя рюкзак, спальник, термобелье. Среди работников желающих помочь военнослужащим оказалось очень много, поэтому сбор вещей организовали прямо в цехе.