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Общество

Акция в поддержку российских военнослужащих стартовала на АПЗ

03 ноября 2022 13:14  [90] Общество
Фото: Наталья Глазунова

Фото: Наталья Глазунова

На Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина стартовала акция в поддержку российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Согласно информации, собирать необходимые вещи для мобилизованных помогают Совет ветеранов АПЗ и профсоюз АПЗ.

Часть вещей уже передана в Ярославль и Кострому, где в настоящее время проходят боевую подготовку мобилизованные из Нижегородской области, в том числе и из Арзамаса.

По словам председателя ветеранской организации АПЗ Татьяны Сухаревой, организована постоянная связь с пунктом сбора, идет уточнение перечня наиболее востребованных вещей.

"Сейчас, например, есть необходимость в лекарствах, сигаретах, зажигалках, батарейках. Сегодня такая активная отзывчивость среди людей – это и есть пример единства нашего народа, желание каждого внести свой вклад в общее дел", - отметила Татьяна Сухарева.

Профсоюз АПЗ, в свою очередь, уже приобрел 18 комплектов, включающих в себя рюкзак, спальник, термобелье. Среди работников желающих помочь военнослужащим оказалось очень много, поэтому сбор вещей организовали прямо в цехе.

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Теги:
АПЗ
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