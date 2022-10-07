Наталья Назарова встретилась с эвакуированными жителями из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Общество

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Депутат Государственной Думы Наталья Назарова с рабочим визитом посетила Богородский округ.

Парламентарий встретилась с новоизбранным главой Алексеем Коротковым. Темами для обсуждения стали реализация национальных и федеральных проектов, исполнение народной программы партии.

Также Наталья Назарова провела прием граждан по личным вопросам. Одно из обращений касалось ремонта помещения для местного хоккейного клуба села Каменки.

"Вместе с администрацией округа попробуем найти способ решить данное обращение положительным образом. Всегда была за то, чтобы спорт и возможности для его занятия были доступны абсолютно всем", - сказала депутат.

В ходе рабочего визита Наталья Назарова посетила Богородскую школу №8 – здесь сейчас завершается первый этап капитального ремонта в рамках партийного проекта "Новая школа". В настоящее время уже идет монтаж оборудования и техники, заканчиваются отделочные работы в столовой и помещениях первого корпуса школы.

Напомним, Президент России в 2021 году поддержал инициативу партии "Единая Россия" и поручил создать программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет. С 1 января 2022 года Программа на 2022–2026 годы начала действовать.

В Богородском округе парламентарий посетила пункт временного размещения и встретилась с эвакуированными из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей жителями. Наталья Назарова обсудила условия проживания, в чем нужна помощь, в том числе со стороны региона и государства.

Больше всего людей волнуют вопросы приобретения жилья, трудоустройства. Также некоторым необходима помощь в восстановлении утерянных документов.

"Обращусь за содействием к коллегам по Государственной Думе, закрепленными за данными территориями, - сказала депутат. – Они на постоянной связи с исполнительной властью новых российских областей и республик и подскажут, в каком направлении двигаться при решении заданных вопросов".