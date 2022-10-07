Нацпроекты — людям
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
03 ноября 2022 15:43  [95] Маршруты трех автобусов в Нижнем Новгороде изменятся из-за дорожных работ
03 ноября 2022 15:32  [69] Около двух тысяч покрышек вывезли из Ленинского района в 2022 году
03 ноября 2022 15:07  [81] Почти 300 человек приняли участие во флешмобе к Дню народного единства у памятника Минину и Пожарскому
03 ноября 2022 14:55  [85] Наталья Назарова встретилась с эвакуированными жителями из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
03 ноября 2022 14:28  [92] Федеральную программу содействия занятости подростков могут создать в России
03 ноября 2022 14:22  [125] Пропускная способность перекрестка улиц Родионова-Бринского увеличится на треть после расширения дороги
03 ноября 2022 14:07  [126] Станцией метро "Горьковская" за 10 лет воспользовались более 58 млн пассажиров
03 ноября 2022 13:52  [120] Нижегородский девятиклассник Данил Гвоздев награжден медалью "За проявленное мужество"
03 ноября 2022 13:38  [102] Ученые из России создали программу, которая распознает ложь по видео
03 ноября 2022 13:14  [109] Акция в поддержку российских военнослужащих стартовала на АПЗ
Общество

Наталья Назарова встретилась с эвакуированными жителями из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

03 ноября 2022 14:55  [85] Общество
Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Депутат Государственной Думы Наталья Назарова с рабочим визитом посетила Богородский округ.

Парламентарий встретилась с новоизбранным главой Алексеем Коротковым. Темами для обсуждения стали реализация национальных и федеральных проектов, исполнение народной программы партии. 

Также Наталья Назарова провела прием граждан по личным вопросам. Одно из обращений касалось ремонта помещения для местного хоккейного клуба села Каменки. 

"Вместе с администрацией округа попробуем найти способ решить данное обращение положительным образом. Всегда была за то, чтобы спорт и возможности для его занятия были доступны абсолютно всем", - сказала депутат.

В ходе рабочего визита Наталья Назарова посетила Богородскую школу №8 – здесь сейчас завершается первый этап капитального ремонта в рамках партийного проекта "Новая школа". В настоящее время уже идет монтаж оборудования и техники, заканчиваются отделочные работы в столовой и помещениях первого корпуса школы. 

Напомним, Президент России в 2021 году поддержал инициативу партии "Единая Россия" и поручил создать программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет. С 1 января 2022 года Программа на 2022–2026 годы начала действовать. 

В Богородском округе парламентарий посетила пункт временного размещения и встретилась с эвакуированными из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей жителями. Наталья Назарова обсудила условия проживания, в чем нужна помощь, в том числе со стороны региона и государства. 

Больше всего людей волнуют вопросы приобретения жилья, трудоустройства. Также некоторым необходима помощь в восстановлении утерянных документов. 

"Обращусь за содействием к коллегам по Государственной Думе, закрепленными за данными территориями, - сказала депутат. – Они на постоянной связи с исполнительной властью новых российских областей и республик и подскажут, в каком направлении двигаться при решении заданных вопросов".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph