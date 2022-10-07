Банк "Открытие" второй год подряд вошел в тройку лучших банков для премиальных клиентов Бизнес

Банк "Открытие" стал лауреатом в номинации "Лучший банк для премиальных клиентов" премии Frank Premium Banking Award 2022, которую ежегодно вручает аналитическое агентство Frank RG. Кроме того, банк победил в номинации "Лучшая программа обслуживания Premium Light".

В рамках исследования, по итогам которого вручается премия, Frank RG изучила 29 премиальных программ российских банков, провела интервью с руководителями банковских подразделений премиального обслуживания и опросила свыше 6000 клиентов премиум-сегмента.

В качестве критериев оценки использовались широта и выгодность линейки депозитных и кредитных продуктов, банковских карт, условия по расчетно-кассовому обслуживанию, инвестиционным продуктам, нефинансовые привилегии премиальных клиентов. Премиальными клиентами банков считаются те, чье состояние не превышает 60 млн рублей.

"Трудно взойти на вершину, но еще труднее удержаться на ней. Банку «Открытие» в 2022 году удалось сделать еще один шаг к лидерству в обслуживании премиальных клиентов на российском банковском рынке и второй год подряд войти в тройку лучших премиальных банков страны. Мы последовательно работаем над улучшением качества сервиса и потребительских свойств банковских продуктов, которые важны для наших клиентов. И эта награда, основанная на клиентских предпочтениях, подтверждает результаты наших усилий", – говорит Вячеслав Роднищев, вице-президент банка "Открытие".

Все клиенты банка "Открытие" с премиальным статусом получают:

— повышенный кешбэк до 3% за все покупки;

— фиксированный доход 21% от инвестиций и надбавки по вкладам;

— до 12 AirBack в год (100% кешбэк за трансферы и бизнес-залы, а также услуги аэропортов, авиакомпаний и РЖД, ресторанов и кафе);

— бесплатное страхование в путешествиях для всей семьи на сумму до 450 тысяч евро;

— скидку 20% на отели и билеты на travel.open.ru;

— 5% кешбэка в ресторанах, скидки и спецпредложения от платежной системы «Мир» по карте Mir Supreme;

— профессиональное управление инвестициями от экспертов банка и бесплатные юридические консультации.

Подробнее с условиями премиальных программ можно ознакомиться на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").