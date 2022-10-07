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Бизнес

ВТБ: доля вторичного жилья в продажах ипотеки достигла 70%

03 ноября 2022 15:36  [58] Бизнес

По данным ВТБ, с июня по октябрь доля готовых объектов в выдачах жилищных кредитов выросла в 1,6 раза - с 44% до 70%. Эксперты банка объясняют такую динамику реализацией отложенного спроса и корректировкой цен на вторичном рынке недвижимости.

Увеличение доли "вторички" в продажах ипотеки ВТБ фиксирует несколько месяцев подряд. В июне ВТБ выдавал на готовые объекты 44% жилищных кредитов – примерно в 1,4 раза больше, чем в мае. В июле доля вторичного жилья составила 56%, в августе колебалась в пределах 60%, в сентябре - 64%, а в октябре достигла 70%. Всего за последние пять месяцев, по данным банка, доля вторичного жилья в выдачах ипотеки выросла в 1,6 раза.

"Весной рынок вторичного жилья оказался фактически заморожен, но благодаря существенному улучшению ставок по рыночным программам "вторичка" начала возвращать свои позиции, начиная с лета. На фоне реализации отложенного спроса мы фиксируем увеличение ее доли в продажах ипотеки уже пять месяцев подряд. По нашей оценке, до конца года клиенты могут еще немного увеличить спрос на готовые объекты. На это повлияет сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на последнем заседании, а также продолжение корректировки цен на "вторичку" на рынке", - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что несмотря на октябрьское повышение ипотечных ставок по стандартным банковским программам, по которым клиенты приобретают вторичное жилье, их уровень по-прежнему остается комфортным для заемщиков.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. За десять месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 753 млрд рублей. 

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Теги:
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