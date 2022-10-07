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Бизнес

Более 100 офисов ВТБ будут работать 4 ноября

03 ноября 2022 16:05  [29] Бизнес

4 ноября ВТБ откроет для обслуживания клиентов-физических лиц 117 дежурных офисов. Большинство операций будет также доступно пользователям ВТБ Онлайн дистанционно.

В День народного единства дежурные офисы ВТБ будут обслуживать клиентов-физических лиц более чем в 60 городах России: около 50 точек продаж – в Москве и Московской области, 15 офисов – в Санкт–Петербурге, остальные – в регионах. Обслуживание юридических лиц 4 ноября производиться не будет. 3 ноября все офисы ВТБ будут работать по своему обычному графику, сокращенному на 1 час. 5 и 6 ноября офисы будут работать по стандартному графику.

"Важные финансовые вопросы нередко требуют не только безотлагательных решений, но и профессиональной консультации сотрудников банка. Именно поэтому организация работы части офисов в праздничные дни уже стала традиционной практикой ВТБ. Список дежурных точек продаж сформирован с учетом анализа клиентопотока, и мы уверены, что визит в офис в праздничный день не займет у посетителей много времени. Что касается стандартных банковских операций, то большинство из них пользователи ВТБ Онлайн даже в выходные дни смогут осуществить дистанционно в комфортном и привычном режиме", – отметил руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко. 

Пользователям интернет-банка и мобильного приложения будут доступны все операции по вкладам и накопительным счетам. Переводы через Систему быстрых платежей, а также между своими счетами, внутри ВТБ или клиентам других банков с карты на карту будут осуществляться в стандартном режиме. Списание платежей по кредитам и заявлениям на их досрочное погашение в ВТБ будут проводиться ежедневно в стандартном режиме.

Режим работы и список дежурных отделений размещен на сайте ВТБ.

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Теги:
ВТБ
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