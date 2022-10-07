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Общество

"Главное – вместе!": в День народного единства в Нижнем Новгороде прошла патриотическая акция

04 ноября 2022 15:04  [1] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Сегодня, в День народного единства, региональное отделение "Единой России" провело уже ставшую традиционной акцию "Главное – вместе!".

На центральных площадях в районах Нижнего Новгорода волонтеры партии раздавали нижегородцам и гостям города ленты-триколор и информационные буклеты об истории Дня народного единства, Нижегородского ополчения и его героях, поздравляли с государственным праздником.

"Очень приятно, что прохожие искренне тоже поздравляли нас и друг друга, прикрепляли ленты цвета российского флага на одежду и с интересом читали буклеты о тех знаменательных для Нижнего Новгорода и нашей страны событиях", - рассказали волонтеры, участвующие в акции на площади Минина и Пожарского.

Как отметил руководитель волонтерского центра и исполнительного комитета регионального отделения партии Алексей Антонов, День народного единства – для нижегородцев особый праздник.

"Нижегородская земля хранит память о тех важных и великих событиях 1612 года.  Когда люди разных национальностей, вероисповедания, сословий - все вместе встали на защиту своей единой Родины, своих незыблемых ценностей. Подвиг Нижегородского ополчения и всего российского народа восхищает нас до сих пор.  За многовековую историю Россию не раз пытались разрушить, уничтожить нашу гордость и веру в нее. Но не получалось и не получится! Единство нашего многонационального  и непобедимого народа всегда помогало выстоять даже в самые тяжелые времена. Мы за свою Родину будем всегда стоять до конца! И сегодня наша сплоченность, взаимопомощь, поддержка нужны как никогда. И никакие угрозы, санкции и давление не помешают нам быть вместе, жить в нашей единой сильной стране и строить свое будущее. Мы разные - но все мы россияне, у нас одна Родина – Россия!" - сказал Алексей Антонов.

Праздничные мероприятия, организованные местными отделениями "Единой России" и "Молодой Гвардии", будут проходить во всех городах и районах области в течение всего дня. Активисты партии, волонтеры проводят флешмобы, творческие фестивали, спортивные соревнования, исторические викторины, выставки, митинги и многое другое. В военных частях для мобилизованных и военнослужащих организованы выступления нижегородских творческих коллективов.

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