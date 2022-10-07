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Общество

Почти 30 ДУКам Нижегородской области могут не продлить лицензии из-за нарушений при обслуживании жилого фонда

05 ноября 2022 12:29  [28] Общество

Тридцати управляющим компаниям Нижегородской области могут не продлить лицензии на управление многоквартирными домами. Такие цифры были озвучены на совещании, которое главный государственный жилищный инспектор региона Игорь Сербул провел с представителями домоуправляющих компаний.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на совещании обсуждались основные требования продления лицензии.

В общей сложности 315 домоуправляющих компаний Нижегородской области должны продлить лицензии до 11 января 2023 года. Это касается всех коммунальных организаций, которые оформили лицензию в 2018 году и ранее. Заявления на продление подавались до 1 ноября текущего года.

"Все документы, представленные управляющими компаниями, будем тщательно проверять. Особое внимание обратим на грубые нарушения в период работы домоуправляющих организаций. На данный момент в Нижегородской области 30 коммунальных организаций допустили такие нарушения", - подчеркнул Игорь Сербул.

Грубыми нарушениями считаются отсутствие договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования, лифтов, на предоставление коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и другие.

Проверка деятельности управляющей компании проводится в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления. Далее будет приниматься решение о продлении лицензии или об отказе ее продления.

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Теги:
ДУК ЖКХ лицензии
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