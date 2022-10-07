Почти 30 ДУКам Нижегородской области могут не продлить лицензии из-за нарушений при обслуживании жилого фонда

Тридцати управляющим компаниям Нижегородской области могут не продлить лицензии на управление многоквартирными домами. Такие цифры были озвучены на совещании, которое главный государственный жилищный инспектор региона Игорь Сербул провел с представителями домоуправляющих компаний.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на совещании обсуждались основные требования продления лицензии.
В общей сложности 315 домоуправляющих компаний Нижегородской области должны продлить лицензии до 11 января 2023 года. Это касается всех коммунальных организаций, которые оформили лицензию в 2018 году и ранее. Заявления на продление подавались до 1 ноября текущего года.
"Все документы, представленные управляющими компаниями, будем тщательно проверять. Особое внимание обратим на грубые нарушения в период работы домоуправляющих организаций. На данный момент в Нижегородской области 30 коммунальных организаций допустили такие нарушения", - подчеркнул Игорь Сербул.
Грубыми нарушениями считаются отсутствие договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования, лифтов, на предоставление коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и другие.
Проверка деятельности управляющей компании проводится в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления. Далее будет приниматься решение о продлении лицензии или об отказе ее продления.
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