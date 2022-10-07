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Общество

Депутат Госдумы Юрий Станкевич встретился с семьями мобилизованных в Нижегородской области

07 ноября 2022 12:04  [2] Общество
Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Депутат Государственной Думы Юрий Станкевич встретился с семьями мобилизованных в Нижегородской области. Он посетил несколько семей на Бору, которые нуждаются в помощи. 

Супруги и родственники мобилизованных мужчин затронули ряд важных вопросов. В частности, связанные с возвращением домой многодетных отцов, которые были призваны еще в первые недели мобилизации до принятия соответствующих норм.

Также семьи волнуют ситуации с разблокировкой или переоформлением банковских карт, на которые поступают денежное довольствие военнослужащих и социальные выплаты. И ряд вопросов, связанных с приостановлением регулярных обязательств по кредитам, процедурам банкротства.

"Важно, чтобы семьи мобилизованных на каждый вопрос получали оперативный и качественный ответ. Поэтому работу с обращениями от таких семей ведем, не прекращая, с начала мобилизации. Обращения де-факто стандартные, алгоритм оперативного реагирования с учетом полуторамесячного опыта нами уже сформирован. Полномочий парламентского контроля хватает", - заявил Юрий Станкевич.

На встречах семьи мобилизованных отметили необходимость проведения углубленного медобследования мобилизованным, исходя из перенесенных ранее заболеваний и полученных травм. В этой связи важно отметить, что с 19 октября по инициативе главы региона Глеба Никитина в пунктах сбора мобилизованных начали работу нижегородские "Поезда здоровья". Осмотр и медицинские процедуры проводят всем мобилизованным при необходимости.

Также Юрий Станкевич еще раз рассказал каждой семье о положенных федеральных и региональных мерах поддержки. 

По итогу всех встреч депутат еще раз подчеркнул, что подход к каждому случаю должен быть индивидуальным.  

"По-прежнему считаю, что организационный и иной ресурс законодательной и исполнительной власти всех управленческих уровней позволяет оказать каждой обратившейся семье индивидуальное внимание и сопровождение. И так должно происходить до разрешения любого из вопросов по существу", - сказал парламентарий. 

Напомним, что Юрий Станкевич уже не первый раз встречается с семьями мобилизованных в Нижегородской области. Депутат проводил, в том числе, прием граждан по вопросам частичной мобилизации в региональной общественной приемной "Единой России". ⠀

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Теги:
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