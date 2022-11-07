Строительство межпоселкового газопровода завершилось в Городецком районе Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Строительство межпоселкового газопровода высокого давления протяженностью 15 км от села Бриляково до деревни Дроздово завершилось в Городецком районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, с вводом объекта возможность подключить газ появится у 152 домовладений, что позволит в общей сложности газифицировать 20 деревень Городецкого района.

Как отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Андрей Каширин, от жителей д. Дроздово уже принято 31 заявление на ускоренную газификацию, заключены 30 договоров.

Ранее сообщалось, что две деревни газифицировали в Городецком районе.