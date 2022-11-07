Спортивный праздник для детей "Вместе в спорте!" прошел в Сормовском районе Общество

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

В Сормовском районе Нижнего Новгорода состоялся праздник "Вместе в спорте!", приуроченный ко Дню народного единства.

Мероприятие было организовано соседским центром жилищного комплекса "Циолковский" совместно с ФОК "Юность" в рамках проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия". В нем приняли участие юные жители разного возраста.

"День народного единства особый праздник для всех нас. Единство – это не просто слова, это образ жизни. И сейчас наша задача быть едиными на деле, знакомиться с соседями, формировать полезные привычки, заниматься спортом всей семьей и становиться здоровее и сильнее всей страной", - обратилась к участникам мероприятия Наталья Фадеева, руководитель соседского центра.

Спортивный праздник открыла курсант патриотический клуб "Витязь" Тая Папилова. Она продемонстрировала комплекс упражнений "Передвижение и ведение огня одиночным стрелком".

Тренер Александр Мелешин провел с ребятами цикл подвижных игр, эстафеты и футбольный матч в несколько мячей.

Всем юным участникам вручили полезные подарки от местного отделения партии "Единая Россия" Сормовского района, в том числе светоотражающие браслеты.

"Это прекрасная традиция: всем двором отмечать праздники, заниматься спортом, играть вместе с детьми в подвижные и развивающие игры. Я рад, что с помощью таких мероприятий не только возрождаются традиции добрососедства, но и популяризируется здоровый образ жизни и занятия спортом! Спасибо всем участникам и, конечно, от всего сердца поздравляю всех с Днем народного единства! Желаю здоровья, согласия и удачи!", - отметил депутат городской Думы Нижнего Новгорода, член местного политсовета партии Михаил Иванов.

Напомним, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, является одним из ключевых направлений народной программы "Единой России".