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Общество

Электричество и отопление частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 8 ноября

08 ноября 2022 09:28  [1] Общество

Несколько улиц в трёх районах Нижнего Новгорода временно будут отключены от систем ЖКХ 8 ноября в связи с плановыми работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

Так, в Автозаводском районе, в посёлке Гнилицы, с 9:00 до 12:00 отключено электроснабжение в частном секторе. Света в данный период не будет в домах № 93-105.

Кроме того, как сообщили в администрации Нижегородского района, в связи с профилактическими работами ориентировочно с 8:00 до 15:00 запланировано отключение теплоснабжения на улице Минина в домах № 1, 1а и 2/8, 3а, 3б и на пл. Минина и Пожарского в доме №7/1.

Также в Нижегородском районе с 9:00 до 18:00 будет отключено электричество на четырёх улицах: Гребешковском откосе (д. 3, 3а, 5), Соревнования (д. 12-18), Чернышевского (д. 5-20), Ярославской (д. 7-12).

По информации Россетей, в Канавинском районе в связи с внерегламентными отключениями с 9:00 до 17:00 света не будет на улице Долгополова в домах №74-84, Красный Цинковальщик 7, 9; Литвинова 71, 73, 75, 87, 89, 89а.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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