Илья Авербух побывал в ледовом комплексе "Хохлома-арена" в поселке Ковернино Спорт

Фото: Министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Серебряный призер Олимпийских игр, режиссер-постановщик Илья Авербух побывал в ледовом комплексе "Хохлома-арена" в поселке Ковернино. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, спортсмен посетил музей "Эволюция хоккея", провел мастер-класс для юных фигуристов, а также раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими.

Илья Авербух подчеркнул, что новая ледовая арена станет не просто "вторым домом" для начинающих спортсменов, но и началом большого пути к профессиональному спорту и воплощению мечты.

Напомним, "Хохлома-арена" была открыта 4 ноября. Она была построена за 372,3 млн рублей, а площадь нового здания составляет почти 5 тыс. кв.м.

В Нижегородской области Илья Авербух выступал режиссером-постановщиком гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода, иммерсивного шоу к 200-летию Нижегородской ярмарки и ледового шоу "Щелкунчик", который был показан нижегородцам в предыдущие новогодние каникулы.