Жительница Нижнего Новгорода перевела банковским мошенникам более 4 млн рублей Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Жительница Нижнего Новгорода взяла несколько кредитов и перевела мошенникам более 4 млн рублей. Она поверила звонившему ей "сотруднику банка", который заявил о попытке доступа к её сбережениям со стороны третьих лиц.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду, очередной жертвой телефонных мошенников стала 54-летняя местная жительница. Она поведала полицейским, что в сентябре ей позвонил некий "сотрудник банка", который сообщил о поданной от её имени заявке на кредит. Женщина заявила, что не совершала никаких операций, и звонивший убедил её, что операцию совершают мошенники. Он рекомендовал пострадавшей взять в банке кредит и положить деньги на продиктованный им "безопасный" счёт. Таким образом можно, якобы, аннулировать активность преступников по оформлению кредита на чужое имя.

Но одним звонком мошенники не ограничились: они "обрабатывали" доверчивую женщину несколько дней. После каждого звонка нижегородка брала в банке кредит под залог квартиры и переводила преступникам деньги - в общей сложности 4 065 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По аналогичной схеме недавно жительница Арзамаса лишилась почти 2 млн рублей, а жительница Нижнего Новгорода перевела мошенникам 930 тысяч рублей.

В УМВД по Нижнему Новгороду в очередной раз напомнили, что менеджеры банка, а также сотрудники правоохранительных структур никогда не запрашивают по телефону у владельцев банковских карт конфиденциальную информацию, а также не требуют проведения каких-либо финансовых операций.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области рассказывала о случаях телефонных мошенничеств под предлогом отмены заявки на кредит, при помощи установленного на телефон приложения, а также под предлогом блокировки мобильного номера со стороны оператора сотовой связи. Кроме того, нижегородцы становятся жертвами мошенников вместо обещанного быстрого заработка и даже под предлогом прохождения интернет-опроса для банка.

Также практически ежедневно пожилые нижегородцы становятся жертвами мошенников по схеме "ваш родственник попал в ДТП".