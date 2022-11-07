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Бизнес

ВТБ: 60% россиян доверяет отечественным банковским технологиям

09 ноября 2022 11:34  [34] Бизнес

Почти 60% жителей России заявляет о доверии российским технологиям в банковской сфере, а 90% считает, что банкам следует перейти на отечественное ПО. Со своей стороны, каждый третий пользователь уже применяет отечественные программные решения и считает их более безопасными. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ в преддверии форума "Финополис-2022".

Каждый третий респондент уже перешел полностью или частично на российское программное обеспечение, в том числе 18% переключились на отечественные технологии и на работе, и на личных устройствах. Еще 19% опрошенных только планируют такие изменения. Не намерены устанавливать российские программы также 19% россиян, а для трети пользователей этот фактор не важен в принципе.

Каждый пятый россиянин уже использует российские магазины мобильных приложений, причем мужчины устанавливают их вдвое чаще женщин. Еще 27% опрошенных планируют работать с такими платформами. Оставшаяся часть аудитории либо не намерена их устанавливать (26%, в основном молодежь), либо недостаточно разбирается в этом вопросе (29%, чаще – люди старшего возраста). 

Отечественным технологиям в банковской сфере доверяет 59% респондентов, причем 39% уверены, что российские решения сопоставимы с зарубежными, а 20% полагают, что по качеству они пока уступают иностранным. Среди мужчин уровень доверия выше - 62% против 55% среди женщин. Не доверяет им всего 9% аудитории, еще треть респондентов недостаточно осведомлены в этом вопросе.

Треть россиян при использовании российского ПО вместо иностранного чувствуют себя в большей безопасности, прежде всего потому, что оно продолжит работать в случае новых санкций (22%). Четверть аудитории опасается, что отечественные сервисы не смогут заменить иностранное в полной мере: такие сомнения более характерны для молодежи (38% в группе 18-24 лет) и москвичей (34%). Девять из десяти опрошенных считают, что российским банкам следует перейти на отечественное ПО. При этом половина респондентов ставят условием сохранение прежнего качества обслуживания, а треть считает переход обязательным для повышения безопасности и надежности банков.

За последние полгода лишь 15% россиян пришлось поменять привычки при использовании банковских онлайн-сервисов. В основном это молодежь до 24 лет, а среди представителей старшего возраста изменения ощутил лишь каждый десятый. Среди небанковских сервисов изменения коснулись двух третей аудитории. 36% респондентов стали чаще покупать товары в российских интернет-магазинах, 30% перестали платить токенизированными картами, четверть отказалась от онлайн-покупок на зарубежных торговых площадках, каждый шестой перестал пользоваться иностранными стриминговыми и другими сервисами.

"Российская банковская сфера приняла на себя в этом году сильнейший санкционный удар. Несмотря на него, мы смогли оперативно перестроить свою работу, заместить иностранное ПО отечественными аналогами и сделать все изменения максимально незаметными для клиентов. Это подтверждает высокий уровень доверия, которые российские банки сохранили среди пользователей. Мы убеждены, что наша банковская сфера близка к достижению полного технологического суверенитета. Население нас в этом поддерживает: в обществе очень высок запрос на переход к отечественным технологиям, и мы готовы его в полной мере удовлетворять", – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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Теги:
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