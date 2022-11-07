Нацпроекты — людям
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
09 ноября 2022 12:58  [40] ВТБ: оформление документов по 99% продуктам и сервисам доступно клиентам в офисах в цифровом виде
09 ноября 2022 12:02  [88] ВТБ запускает полностью цифровую ипотеку
09 ноября 2022 11:56  [85] "Ростелеком" значительно расширил функционал сайта для операторов
09 ноября 2022 11:34  [103] ВТБ: 60% россиян доверяет отечественным банковским технологиям
09 ноября 2022 11:26  [95] ГОСТ VPN: "Ростелеком" предлагает операторам связи сервис построения и эксплуатации защищенных сетей
09 ноября 2022 11:06  [97] Нижегородские абоненты МегаФон получат безлимитный доступ к маркетплейсам 11 ноября
08 ноября 2022 16:01  [161] Глава банка "Открытие" ждет снижения инфляции в России до уровня 4-4,5% в 2023 году
08 ноября 2022 14:48  [181] Чистая прибыль банка "Открытие" за 9 месяцев составила 15,8 млрд рублей
08 ноября 2022 13:30  [171] ВТБ: спрос на розничные кредиты вырос во второй половине октября
08 ноября 2022 12:22  [174] ВТБ узнал, как часто россияне пользуются кредитным картами
Бизнес

ВТБ: оформление документов по 99% продуктам и сервисам доступно клиентам в офисах в цифровом виде

09 ноября 2022 12:58  [40] Бизнес

ВТБ перевел на цифровое подписание 99% розничных продуктов и сервисов в точках продаж банка. В результате, более 80% клиентов розничного бизнеса ежедневно подписывают в отделениях банка порядка 50 тысяч документов в безбумажном формате. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в преддверии форума инновационных финансовых технологий "Финополис-2022".

На сегодняшний день 99% розничных продуктов и сервисов ВТБ уже переведены на оформление с использованием технологии цифрового подписания. Клиенты, выбравшие такой функционал, оформили безбумажным способом более 20 млн договоров. Это позволило банку сохранить более 70 га леса. 

Самыми популярными услугами, которые клиенты оформляют с помощью цифрового подписания в офисах, стали кредиты наличными, их доля составляет более 93%, на втором месте кредитные карты -  свыше 90%, дебетовые карты оформляют 86%. Лидерами по использованию цифровой подписи стали Тюмень, Тамбов и Смоленск, где свыше 90% клиентов ВТБ пользуются данной технологией.

Безопасность технологии реализуется за счет комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения информации. Благодаря сервису "Мои договоры" каждый клиент ВТБ может в любой момент получить доступ к любому документу, скачать, распечатать или переслать его – все хранится в одноименном разделе ВТБ Онлайн. 

"В рамках стратегии развития ВТБ мы планировали полный переход на безбумажный формат обслуживания к 2023 году и уже перевели на цифровое подписание 99% продуктов и сервисов. Абсолютное большинство наших клиентов активно пользуются таким способом подписания документов в офисной сети. За этими технологиями – будущее, это быстрее, удобнее и столь же надежно. Кроме того, это значительно экономит время самих сотрудников, которые становятся универсальными менеджерами и могут уделить внимание оформлению более сложных продуктов персонально с клиентом. Но уже сейчас очевидно, что мы практически достигли статуса "безбумажного офиса" и будем укреплять его в дальнейшем", – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ обеспечивает единый клиентский опыт во всех физических каналах обслуживания. До конца года более 7 тысяч сотрудников банка, обслуживающих клиентов массового сегмента, станут универсальными специалистами и смогут консультировать клиентов по всем финансовым вопросам, оформляя любые продукты банка, включая ипотеку. Оформить заявку на кредит и получить решение теперь можно за один визит в офис, а все оформление – провести дистанционно. Новая концепция позволит оперативно перераспределять сотрудников исходя из загрузки каналов, а также оптимизировать процессы управления и обучения персонала.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph