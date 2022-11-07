Нацпроекты — людям
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
09 ноября 2022 14:24  [56] "Открытие Авто": почти две трети российских автовладельцев считают, что российский автопром стал лучше
09 ноября 2022 13:54  [80] От кого позвонил телефон: клиенты виртуальной АТС "Ростелекома" смогут повысить эффективность рекламы
09 ноября 2022 12:58  [96] ВТБ: оформление документов по 99% продуктам и сервисам доступно клиентам в офисах в цифровом виде
09 ноября 2022 12:02  [118] ВТБ запускает полностью цифровую ипотеку
09 ноября 2022 11:56  [110] "Ростелеком" значительно расширил функционал сайта для операторов
09 ноября 2022 11:34  [132] ВТБ: 60% россиян доверяет отечественным банковским технологиям
09 ноября 2022 11:26  [113] ГОСТ VPN: "Ростелеком" предлагает операторам связи сервис построения и эксплуатации защищенных сетей
09 ноября 2022 11:06  [108] Нижегородские абоненты МегаФон получат безлимитный доступ к маркетплейсам 11 ноября
08 ноября 2022 16:01  [165] Глава банка "Открытие" ждет снижения инфляции в России до уровня 4-4,5% в 2023 году
08 ноября 2022 14:48  [189] Чистая прибыль банка "Открытие" за 9 месяцев составила 15,8 млрд рублей
Бизнес

От кого позвонил телефон: клиенты виртуальной АТС "Ростелекома" смогут повысить эффективность рекламы

09 ноября 2022 13:54  [80] Бизнес
Фото: пресс-служба компании

Фото: пресс-служба компании

Клиенты "Ростелекома" смогут управлять эффективностью своих рекламных кампаний, подключив услугу "Коллтрекинг" в личном кабинете облачного сервиса "Виртуальная АТС" (ВАТС). "Коллтрекинг" — это инструмент digital-маркетинга, который помогает бизнесу определять наиболее успешные каналы продвижения и оптимально распределять рекламный бюджет. 

Ранее для использования услуги "Коллтрекинг" требовалось заключать отдельный договор. Для удобства клиентов "Ростелеком" интегрировал услугу в облачную платформу, на которой работает телефония, и теперь любой пользователь виртуальной АТС может самостоятельно подключить этот сервис.

Пользователям ВАТС также доступны все дополнительные возможности коллтрекинга, включая опции "Лид" и "Чат". Лид позволяет увеличить конверсию за счет размещения на сайте форм взаимодействия с посетителями, таких как оформление заявки, заказ обратного звонка или персональное предложение. Чат предлагает дополнительный канал коммуникации с клиентами, которые не хотят или не могут звонить. Виджет онлайн-консультанта будет сопровождать посетителей на страницах сайта и отвечать на все вопросы.

"Ростелеком" постоянно развивает экосистему коммуникационных сервисов для корпоративных клиентов. Теперь услуга "Коллтрекинг" доступна для подключения всем пользователям виртуальной АТС, чтобы они могли минимизировать затраты на рекламу и определить наиболее перспективные каналы продвижения товаров и услуг", — говорит Александр Шляхтов, директор проектов подразделения по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома".

На подключение номеров для коллтрекинга действуют специальные условия. Все вызовы, переадресованные на номера ВАТС, остаются бесплатными.
Облачный сервис "Виртуальная АТС" доступен в 645 населенных пунктах присутствия "Ростелекома". Широкие возможности надежного решения операторского класса обеспечивают потребности бизнеса клиентов любого масштаба.

С подробными условиями предоставления сервиса "Виртуальная АТС" и услуги "Коллтрекинг" можно ознакомиться на сайте rt.ru.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph