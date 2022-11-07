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09 ноября 2022 13:16  [1] "Единая Россия" открыла в Нижегородской области курсы для волонтеров по оказанию первой медицинской помощи и уходу за пациентами
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Общество

"Единая Россия" открыла в Нижегородской области курсы для волонтеров по оказанию первой медицинской помощи и уходу за пациентами

09 ноября 2022 13:16  [1] Общество
Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

На площадке Приволжского исследовательского медицинского университета дан старт учебной программе "Курсы сестринского дела. Навыки первой медицинской помощи для волонтеров". Бесплатные курсы организованы в рамках проекта "Здоровое будущее" партии "Единая Россия". 

Программа состоит из двух модулей: теория (онлайн-лекции) и практические занятия. Данный курс рассчитан для желающих попробовать себя в роли волонтеров, а также для уже имеющих опыт волонтерской работы. 

Круглый стол с участием студенческого актива ПИМУ провел региональный координатор партпроекта "Здоровое будущее", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов. Он отметил, что программу разработали практикующие специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова в Москве.  

"Волонтеры изучат обязанности младшего и среднего медицинского персонала, правила хранения лекарств, способы оказания первой помощи при неотложных случаях и отработают порядок действий в критических ситуациях. Имеющийся многолетний опыт воспитания медицинских кадров в университете идеально применим для решения задач в современных условиях. Партия "Единая Россия" же в свою очередь готова предоставить все необходимые ресурсы для оказания всеобъемлющей помощи в рамках процесса обучения", - подчеркнул Юрий Балашов.

Теоретическую часть обучения можно пройти на портале Высшей партийной школы "Единой России". Онлайн-курс состоит из учебных материалов в форме текстовых и видеолекций, фотоматериалов.  

Программа курса включает в себя следующие модули:
уход за пострадавшими и ранеными
первая помощь
мониторинг состояния пациента/раненого
санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря
обязанности младшего медицинского персонала
общие сведения
Обучение практической части в Нижегородской области будет проходить при поддержке движения «Волонтеры-медики» и преподавательского состава медицинского университета.  

Слушателям, успешно прошедшим теоретическую и практическую части обучения, будет выдаваться сертификат, а также предоставлена возможность реализовать свой потенциал в медицинских учреждениях региона.

Все желающие могут записаться на обучение по ссылке: hvpsh.er.ru/education. Для этого нужно пройти авторизацию и выбрать программу в перечне доступных.

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Теги:
Единая Россия ПИМУ
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