"Открытие Авто": почти две трети российских автовладельцев считают, что российский автопром стал лучше Бизнес

По результатам опроса* "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") почти две трети российских автолюбителей считают, что отечественная автомобильная промышленность стала выпускать более качественные авто. При этом половина опрошенных готовы поменять иномарку на отечественный автомобиль, если в России соберут достойную машину.

У большинства российских водителей есть опыт владения как отечественным автомобилем (80%), так и иномаркой (92%). При этом опыт владения иностранным ТС наиболее распространен у автомобилистов Дальнего Востока (99%). А в регионах Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов подавляющее большинство автолюбителей знакомы с отечественным автопромом (92%).

Треть опрошенных российских автовладельцев (32%) сейчас ездят на иномарках европейских брендов, четверть (27%) предпочитают японские авто, каждый пятый (18%) водит отечественную машину, еще 14% - корейскую, а 6% - американскую. Китайскими марками владеют лишь 3% опрошенных.

Молодые водители до 25 лет чаще всего отдают предпочтения европейским (37%) и отечественным брендам (21%). "Корейцами" в большей степени владеют автолюбители 26-40 лет. "Японцы" наиболее популярны у автолюбителей старше 40 лет (их выбирают порядка 30%).

На Дальнем Востоке ожидаемо большая часть автовладельцев предпочитает японские автомобили (85%), близкий к ним в этом отношении регион – Сибирь (50%). Самые "европейские" автотерритории России - столичный регион (48% автовладельцев ездят на европейских машинах) и Санкт-Петербург (45%). Модели российского автопрома пользуются повышенной популярностью на Северном Кавказе (44%), в Поволжье (28%) и Центральном федеральном округе (23%). Корейские автобренды наиболее популярны на Урале. Петербуржцы, к слову, оказались еще и самыми "американизированными" водителями: 13% владеют машинами брендов из США.

При выборе отечественной машины автолюбители обычно руководствовались в основном возможностью дешевого ремонта (52%) и приемлемой ценой (49%). В этом единодушны опрошенные всех возрастов. 26% считают, что именно российские автомобили лучше всего подходят для наших дорог. 22% полагают, что по качеству они не уступают иномаркам. 18% отмечают, что выбора на рынке почти нет в принципе. Программа льготного автокредитования стала стимулом к покупке российских ТС только для 12% опрошенных. И лишь 11% считают, что нужно поддержать отечественный автопром, купив российский автомобиль.

В ходе опроса 61% опрошенных согласились, что в последние годы наша автомобильная промышленность стала выпускать более качественные автомобили, тогда как 29% не заметили изменений, а 10% заявили об ухудшении качества. Позитивные изменения в российском автопроме чаще отмечали автовладельцы более старшего поколения (69% в возрасте 56+) и мужская аудитория автовладельцев (64% мужской против 58% среди женской аудитории). Среди регионов об улучшениях в автоотрасли чаще заявляли в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах (71% и 70% опрошенных соответственно).

Интересно, что почти половина (48%) владельцев иномарок готовы поменять иностранную машину на российский автомобиль, если в стране будут собирать достойные машины, 29% - если улучшится качество сборки, 17% - если появятся интересные модели по дизайну, и 13% - если машины станут безопаснее. Не готова приобрести российские авто пятая часть российских автовладельцев (21%), причем чаще женщины (23%), чем мужчины (18%).

*Опрос проведен экспертами "Открытие Авто" с 17 по 23 октября 2022 года по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

"Открытие Авто" - блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.