Шрифты для коммерческих целей на сайте TypeType

Каждый день мы видим много информации: в интернете, на рекламных баннерах, в журналах. Дизайнеры стараются привлечь наше внимание. И им это удается, в том числе с помощью удачно подобранного шрифта.

Если говорить просто, то шрифт – это буквенное обозначение определенного вида. Буквы могут быть разными по форме, стилю, размеру.

Обычно шрифты продаются в дизайн студиях. Но у нас на сайте typetype.ru вы можете скачать бесплатные шрифты. Вариантов довольно много. Наш проект бесплатных шрифтов может помочь вашей компании найти собственный стиль. У нас более 50 бесплатных шрифтов и шрифтовых семейств.

Шрифт в дизайне

Типографика – важная часть дизайна. Плохой шрифт может все испортить, даже очень хорошую идею.

Верстка журналов, книг, брошюр и другой печатной продукции имеет большое значение для любой компании. С помощью шрифта можно выделить важную информацию, запомнится покупателю. Шрифт используется для логотипов, баннеров, рекламы.

Дизайнеру важно не только подобрать шрифт, но и сочетаемость с другими шрифтами. Он умеет составлять самые разные шрифтовые композиции, регулируя размер шрифтов и их вид.

Наша студия TypeType разрабатывает шрифты самостоятельно. Мы готовы решить задачи любого масштаба.

В нашей коллекции вы можете заказать:

вариативные шрифты;

гротески;

антиквы;

брусковые;

рукописные;

и другие варианты шрифтов.

Мы предлагаем шрифты для разных проектов. Для наших клиентов есть скидки.

Многие компании заказывают у нас уникальные шрифты, которые будут связаны только с их именем.

Хороший шрифт делает дизайн понятным. Мы предлагаем купить или скачать у нас бесплатные шрифты в соответствии с современными тенденциями.

Преимущества

Наша студия дизайна обладает целым рядом плюсов. Прежде всего, мы создаем персональные шрифтовые гарнитуры, которые могут стать голосом вашего бренда.

Также мы можем их ваших набросков, леттеринга или векторные буквы и скетчи превратить в профессиональный шрифт. Еще у нас вы можете заказать адаптацию шрифта под экран с низким разрешением.

Мы выполняем работу профессионально, на высоком уровне. TypeType начинала как небольшая компания. А сегодня в нашем штате трудятся 30 сотрудников, у каждого из которых есть своя специализация.

Если вы заинтересовались, узнать больше можно на сайте typetype.ru. Мы будем рады вам помочь с вашим проектом. На сайте вы можете познакомиться с нашим портфолио и вариантами шрифтов.

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