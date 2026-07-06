Порядок выдачи медицинских справок изменится в России с сентября 2026 года Общество

Фото: Александр Воложанин

С 1 сентября 2026 года в России вступит в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений. Это предусмотрено приказом Минздрава РФ, опубликованным на официальном портале правовых актов.

Новые правила расширяют круг лиц, которые смогут получать медицинские документы. Помимо самих пациентов, такое право предоставят их близким родственникам. В их числе — дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и сестры, а также дедушки, бабушки и внуки.

Выдавать медицинские справки и заключения будут как в бумажном, так и в электронном формате. Электронные документы будут заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью медицинского работника.

Кроме того, в случае смерти пациента супруг или близкие родственники смогут по своему требованию получить медицинское заключение с указанием причины смерти и диагноза.

Также приказ устанавливает предельный срок оформления медицинского заключения. Он не должен превышать трех рабочих дней после проведения обследования или принятия соответствующего решения врачебной комиссией.

Новый порядок будет действовать до 1 сентября 2032 года.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области утвердили новые правила оказания платных медицинских услуг.