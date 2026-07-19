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Фоторепортажи

«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж

19 июля 2026 10:00

Петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России по футболу, одержав победу над московским «Спартаком» в серии послематчевых пенальти.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде при 42 139 зрителях, завершилась в основное время со счетом 1:1. Первыми отличились москвичи: на 25-й минуте гол забил Кристофер Мартинс. Уйти от поражения «Зениту» удалось уже в компенсированное время — на восьмой добавленной минуте Александр Соболев реализовал пенальти.

Победитель определился в серии 11-метровых ударов, где точнее оказались футболисты «Зенита» — 4:2. Решающий удар также нанес Соболев.

Концовка матча ознаменовалась массовой потасовкой с участием игроков, находившихся на скамейке запасных. По ходу инцидента Соболев после забитого мяча эмоционально обратился к трибунам болельщиков «Спартака», за который выступал с 2020 по 2024 год.

«Зенит» сыграл в матче как действующий чемпион России, тогда как «Спартак» получил право участия в качестве обладателя Кубка страны.

Эта встреча стала 175-й в истории противостояния двух клубов. Теперь на счету «Зенита» 57 побед, «Спартак» выигрывал 69 раз, еще 49 матчей завершились вничью.

Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. Для «Зенита» этот трофей стал десятым — петербургский клуб остается самым титулованным участником турнира. «Спартак» выигрывал Суперкубок один раз — в 2017 году. Кроме того, в 2022 году москвичи уже уступали «Зениту» в матче за этот трофей со счетом 0:4.

Фотографии: Александр Воложанин

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Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026
Суперкубок России по футболу-2026

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Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
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