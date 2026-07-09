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Общество

Работа «Почты России» изменится в Нижегородской области с 1 сентября

09 июля 2026 10:07 Общество
Работа «Почты России» изменится в Нижегородской области с 1 сентября

Фото: Александр Воложанин

Депутаты одобрили закон, который должен помочь «Почте России» работать стабильнее и современнее. Документ меняет правила в сфере почтовой связи и дает компании дополнительные возможности для финансирования, сообщается на сайте ГД.

Теперь банки больше не смогут брать комиссию при приеме электронных платежей в пользу федеральной почтовой связи. Платежки за ЖКХ можно будет получать в электронном виде через «Госуслуги». При этом на таких квитанциях разрешат размещать рекламу.

Также закрепляется статус цифровой системы «Почты России», через которую можно будет пересылать отправления в электронном формате. Компания сможет привлекать к обработке и доставке писем и посылок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также предусматривается создание цифровых почтовых ящиков для граждан и организаций, предназначенных для получения юридически значимых и иных сообщений.

Помимо этого, закон предполагает оптимизацию графиков работы почтовых отделений.

Большая часть изменений вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что десять почтовых отделений отремонтируют в Нижегородской области в 2026 году.

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Теги:
Госдума Почта
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